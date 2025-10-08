क्या मोहम्मद शमी का अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना है मुश्किल? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका नहीं मिलने पर लग रहे कयास?

Mohammed Shami: भारतीय ​क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे से टीम से बाहर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला, जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई अब शमी को मौका देने के मूड में नहीं दिख रही है। पिछले कुछ समय में शमी के घरेलू क्रिकेट प्रदर्शन खास नहीं रहे हैं और 35 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उनका टीम में वापसी करना अब काफी मुश्किल माना जा रहा है।

दरअसल, मोहम्मद शमी ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला था। इसके बाद चोटिल होने के कारण वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहे। हालांकि, इस दौरान उन्होंने घरेलू मैचों में हिस्सा लिया। हालांकि, वहां भी उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित नहीं किया।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो, बीसीसीआई का मनना है कि, मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। दलीप ट्रॉफी मैच में भी वह ज्यादा प्रभावी नहीं रहे, बस एक-दो स्पेल अच्छे थे। साथ ही, अब उनकी उम्र बढ़ रही है और गति में भी पहले जैसी धार नहीं दिखी।’ उन्होंने आगे कहा कि शमी को अगर आईपीएल में खेलना जारी रखना है तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में नियमित रूप से हिस्सा लेना होगा।