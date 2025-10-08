  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. क्या मोहम्मद शमी का अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना है मुश्किल? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका नहीं मिलने पर लग रहे कयास?

क्या मोहम्मद शमी का अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना है मुश्किल? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका नहीं मिलने पर लग रहे कयास?

भारतीय ​क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे से टीम से बाहर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला, जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई अब शमी को मौका देने के मूड में नहीं दिख रही है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Mohammed Shami: भारतीय ​क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे से टीम से बाहर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला, जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई अब शमी को मौका देने के मूड में नहीं दिख रही है। पिछले कुछ समय में शमी के घरेलू क्रिकेट प्रदर्शन खास नहीं रहे हैं और 35 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उनका टीम में वापसी करना अब काफी मुश्किल माना जा रहा है।

पढ़ें :- भारतीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 9 चौके व 8 छक्के जड़ ऑस्ट्रेलिया में ठोकी रिकॉर्ड सेंचुरी , रचा इतिहास

दरअसल, मोहम्मद शमी ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला था। इसके बाद चोटिल होने के कारण वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहे। हालांकि, इस दौरान उन्होंने घरेलू मैचों में हिस्सा लिया। हालांकि, वहां भी उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित नहीं किया।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो, बीसीसीआई का मनना है कि, मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। दलीप ट्रॉफी मैच में भी वह ज्यादा प्रभावी नहीं रहे, बस एक-दो स्पेल अच्छे थे। साथ ही, अब उनकी उम्र बढ़ रही है और गति में भी पहले जैसी धार नहीं दिखी।’ उन्होंने आगे कहा कि शमी को अगर आईपीएल में खेलना जारी रखना है तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में नियमित रूप से हिस्सा लेना होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया बल्ला

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया...

क्या मोहम्मद शमी का अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना है मुश्किल? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका नहीं मिलने पर लग रहे कयास?

क्या मोहम्मद शमी का अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना है मुश्किल?...

कोच गंभीर के घर कप्तान गिल और टीम इंडिया की होगी पार्टी, जानें- किस बात का मन रहा है जश्न

कोच गंभीर के घर कप्तान गिल और टीम इंडिया की होगी पार्टी,...

IND vs WI 2nd Test: दूसरे टेस्ट में कप्तान गिल के दोस्त का पत्ता कटना लगभग तय, इनफॉर्म खिलाड़ी को मिलेगा मौका

IND vs WI 2nd Test: दूसरे टेस्ट में कप्तान गिल के दोस्त...

IND vs AUS: भारत के खिलाफ वनडे व टी20आई सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान, दिग्गजों की टीम में वापसी

IND vs AUS: भारत के खिलाफ वनडे व टी20आई सीरीज के लिए...

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की आस, चोटों के दर्द से अपने आपको उभरा, यूपी की सीनियर T-20 टीम में हुआ निशि कश्यप का चयन

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की...