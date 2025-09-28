  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. महा अष्टमी 29 या 30 सितंबर को? जानिए कब होगी मां महागौरी की पूजा और व्रत का पारण

महा अष्टमी 29 या 30 सितंबर को? जानिए कब होगी मां महागौरी की पूजा और व्रत का पारण

Maha Ashtami 2025 Date: देश में इस समय शारदीय नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जब नौ दिनों में मां दुर्गा के सभी नौ रूप की पूजा की जाती है। 22 सितंबर से शुरू हुए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को लेकर असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि महाअष्टमी 29 सितंबर को है या फिर 30 सितंबर को। इस लेख में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Maha Ashtami 2025 Date: देश में इस समय शारदीय नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जब नौ दिनों में मां दुर्गा के सभी नौ रूप की पूजा की जाती है। 22 सितंबर से शुरू हुए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को लेकर असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि महाअष्टमी 29 सितंबर को है या फिर 30 सितंबर को। इस लेख में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं।

पढ़ें :- वायरल वीडियो: समाजवादी पार्टी में लगी सेंध कानपुर के सपा विधायक ने भाजपा के मंच से दिया भाषण, सतीश महाना भी रहे मौजूद

ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों के अनुसार, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025, मंगलवार को है, जोकि 29 सितंबर की शाम 04:31 बजे से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर की शाम 06:06 बजे होगा। 30 सितंबर की उदया तिथि से महाअष्टमी का पूजन सही माना जाएगा। नवरात्रि की महाअष्टमी को मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का ये स्वरूप एकदम श्वेत हैं। जिनकी पूजा से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार माता महागौरी के अवतरित होने के समय देवी की आयु 8 वर्ष थी। महाअष्टमी के दिन व्रती कन्या पूजन करते हैं, जो लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी के दिन करते हैं वो कन्या पूजन अष्टमी को ही करते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महा अष्टमी 29 या 30 सितंबर को? जानिए कब होगी मां महागौरी की पूजा और व्रत का पारण

महा अष्टमी 29 या 30 सितंबर को? जानिए कब होगी मां महागौरी...

27 सितम्बर 2025 का राशिफलः आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कार्यस्थल पर मिलेगा सम्मान...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

27 सितम्बर 2025 का राशिफलः आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कार्यस्थल पर मिलेगा...

Karva Chauth 2025 Date : प्रेम और समर्पण का प्रतीक करवा चौथ व्रत चंद्र दर्शन करके खोला जाता है , जानें आध्यात्मिक परंपरा

Karva Chauth 2025 Date : प्रेम और समर्पण का प्रतीक करवा चौथ...

Dussehra 2025 :  दशहरे के दिन शमी के पेड़ का विधिविधान से करें पूजन , घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए चौमुखी दीपक

Dussehra 2025 :  दशहरे के दिन शमी के पेड़ का विधिविधान से...

Shani Nakshatra Parivartan : अक्टूबर के पहले हफ्ते में शनि देव की बदलेगी चाल , इन राशियों को होगा बड़ा लाभ

Shani Nakshatra Parivartan : अक्टूबर के पहले हफ्ते में शनि देव की...

Leh-Ladakh Travel Destination : लेह-लद्दाख में बेहद खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है , यहां एडवेंचर और खूबसूरती का मिश्रण दिखेगा

Leh-Ladakh Travel Destination : लेह-लद्दाख में बेहद खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है ,...