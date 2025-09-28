महा अष्टमी 29 या 30 सितंबर को? जानिए कब होगी मां महागौरी की पूजा और व्रत का पारण

Maha Ashtami 2025 Date: देश में इस समय शारदीय नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जब नौ दिनों में मां दुर्गा के सभी नौ रूप की पूजा की जाती है। 22 सितंबर से शुरू हुए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को लेकर असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि महाअष्टमी 29 सितंबर को है या फिर 30 सितंबर को। इस लेख में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं।

ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों के अनुसार, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025, मंगलवार को है, जोकि 29 सितंबर की शाम 04:31 बजे से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर की शाम 06:06 बजे होगा। 30 सितंबर की उदया तिथि से महाअष्टमी का पूजन सही माना जाएगा। नवरात्रि की महाअष्टमी को मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का ये स्वरूप एकदम श्वेत हैं। जिनकी पूजा से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार माता महागौरी के अवतरित होने के समय देवी की आयु 8 वर्ष थी। महाअष्टमी के दिन व्रती कन्या पूजन करते हैं, जो लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी के दिन करते हैं वो कन्या पूजन अष्टमी को ही करते हैं।