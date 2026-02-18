  1. हिन्दी समाचार
आईसीसी की ताजा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग (ICC T20 International Rankings) में ईशान किशन (Ishan Kishan) ने जोरदार वापसी करते हुए 17 स्थान की छलांग लगाई है। इसके साथ ही भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज अब दुनिया के नंबर-8 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं। हालिया मैचों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और लगातार रन बनाने का फायदा सीधे रैंकिंग में दिखा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। आईसीसी की ताजा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग (ICC T20 International Rankings) में ईशान किशन (Ishan Kishan) ने जोरदार वापसी करते हुए 17 स्थान की छलांग लगाई है। इसके साथ ही भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज अब दुनिया के नंबर-8 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं। हालिया मैचों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और लगातार रन बनाने का फायदा सीधे रैंकिंग में दिखा।

ICC की ताज़ा रैकिंग (Latest ICC rankings) में कुल मिलाकर टॉप-10 में भारत के चार बल्लेबाज शामिल हैं, जो टीम इंडिया की मजबूत टी20 बल्लेबाज़ी लाइन-अप को दिखाता है। बुधवार 18 फरवरी को ICC की ताज़ा टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा साफ दिख रहा है। खराब फॉर्म से जूझ रहे युवा ओपनर अभ‍िषेक शर्मा 891 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं। इंग्लैंड के फ‍िल सॉल्ट (Phil Salt) 808 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि टी20 वर्ल्ड कप में पहला शतक जड़ने वाले श्रीलंका के पथम न‍िसंका (Pathum Nissanka) तीन पायदान की छलांग लगाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

भारत के ही त‍िलक वर्मा ( Tilak Varma) एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान के साह‍िबाजदा फरहान ( Sahibzada Farhan) पांचवें स्थान पर हैं।

टी20 के स्टार बल्लेबाज और भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) छठे नंबर पर बने हुए हैं, यानी उनकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंग्लैंड के जोस बटलर (Jos Buttler) सातवें स्थान पर हैं। वहीं सबसे बड़ा फायदा ईशान क‍िशन (Ishan Kishan) को हुआ है। उन्होंने 17 पायदान की लंबी छलांग लगाई और अब आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूज़ीलैंड के ट‍िम सिफर्ट (Tim Seifert) नौवें स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेव‍िस हेड (Travis Head) दसवें नंबर पर हैं।

ईशान किशन की रैकिंग में क्यो आया उछाल?

ईशान किशन ने ICC Men’s T20 World Cup 2025/26 में अब तक खेले तीन मैचों में 158 रन बनाकर भारत के लिए दमदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 52.66 की औसत और 197.50 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए दो अर्धशतक जड़े, जिसमें 77 रन उनका उच्चतम स्कोर रहा। अब तक सिर्फ 80 गेंदों में 17 चौके और 10 छक्के लगाकर ईशान ने टॉप ऑर्डर में तेज शुरुआत दी और रन गति को लगातार ऊंचा बनाए रखा।

सैम अयूब‍ बन गए नंबर 1 ऑलराउंडर

आईसीसी की ताजा टी20आई रैंकिंग में पाकिस्तान के सैम अयूब एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन के दम पर यह स्थान दोबारा हासिल किया। पिछले कुछ समय से यूब और जिम्बाब्वे के स‍िकंदर रजा (Sikandar Raza) के बीच नंबर-1 ऑलराउंडर बनने की जोरदार प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दोनों खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से पहले बारी-बारी से शीर्ष स्थान पर रहे।

अयूब ने कोलंबो में भारत के खिलाफ तीन विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने रजा को पीछे छोड़ते हुए फिर से नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया। रजा अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। नेपाल के दीपेंद्र स‍िंह एरी (Dipendra Singh Airee) दो स्थान ऊपर चढ़े हैं, जबकि अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई ( Azmatullah Omarzai) चार पायदान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के रयान र‍िकल्टन (Ryan Rickelton) 22 स्थान की छलांग लगाकर 11वें नंबर पर आ गए हैं। उनके साथी एडेन मार्करम ( Aiden Markram) छह स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 15वें स्थान पर पहुंच गए।

राश‍िद और बुमराह का की रैंकिंग में क्या हुआ?

गेंदबाजों की सूची में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राश‍िद खान ( Rashid Khan) एक स्थान ऊपर आकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और भारत के वरुण चक्रवर्ती ( Varun Chakravarthy) को टक्कर दे रहे हैं, जो अभी शीर्ष पर हैं। भारत के अक्षर पटेल चार स्थान ऊपर चढ़कर 14वें और जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) छह स्थान ऊपर जाकर 15वें नंबर पर पहुंच गए।

Hindi News

