  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. CSK के खिलाफ मैच से पहले SRH के लिए गुड न्यूज, पैट कमिंस को IPL में खेलने की मिली मंजूरी

CSK के खिलाफ मैच से पहले SRH के लिए गुड न्यूज, पैट कमिंस को IPL में खेलने की मिली मंजूरी

Pat Cummins ready to return to the IPL : चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस को आईपीएल 2026 में खेलने के लिए मंजूरी मिल गयी है। कमिंस इस लीग में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं। वह सनराइजर्स से जुड़ने के लिए शुक्रवार को भारत लौट सकते हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Pat Cummins ready to return to the IPL : चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस को आईपीएल 2026 में खेलने के लिए मंजूरी मिल गयी है। कमिंस इस लीग में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं। वह सनराइजर्स से जुड़ने के लिए शुक्रवार को भारत लौट सकते हैं।

पढ़ें :- CSK को लगा जोरदार झटका, खलील अहमद पूरे आईपीएल सीजन के लिए बाहर

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, पैट कमिंस को आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने की मंज़ूरी मिल गई है, क्योंकि नए स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ की समस्या ठीक हो गई है। पहले की रिपोर्ट के अनुसार, कमिंस बिना किसी रोक-टोक के गेंदबाज़ी कर पाएँगे और टीम से जुड़ने के लिए शुक्रवार (17 अप्रैल) को भारत लौटेंगे।

बुधवार को सिडनी में किए गए स्कैन से इस बात की पुष्टि हो गई कि वह पीठ की चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं। पिछले साल के आखिर में एशेज के दौरान चोट लगने के बाद से कमिंस ने कोई भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। इस चोट की वजह से वह इसके बाद हुए T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे।

कमिंस ने आईपीएल के “दूसरे हाफ़” के लिए उपलब्ध होने के मकसद से अपनी रिकवरी पर पूरी तरह ध्यान दिया। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की गैर-मौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई ईशान किशन कर रहे हैं। इस सीजन टीम को 5 मैचों में से 2 मैच में जीत मिली है, जबकि 3 में हार क सामना करना पड़ा है।

पढ़ें :- MS धोनी के हाथ में अंतिम फैसला, कल CSK के साथ हैदराबाद जाएंगे या नहीं
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CSK को लगा जोरदार झटका, खलील अहमद पूरे आईपीएल सीजन के लिए बाहर

CSK को लगा जोरदार झटका, खलील अहमद पूरे आईपीएल सीजन के लिए...

CSK के खिलाफ मैच से पहले SRH के लिए गुड न्यूज, पैट कमिंस को IPL में खेलने की मिली मंजूरी

CSK के खिलाफ मैच से पहले SRH के लिए गुड न्यूज, पैट...

MS धोनी के हाथ में अंतिम फैसला, कल CSK के साथ हैदराबाद जाएंगे या नहीं

MS धोनी के हाथ में अंतिम फैसला, कल CSK के साथ हैदराबाद...

RCB vs LSG Live : आज विराट कोहली और ऋषभ पंत की टीम के बीच होगी भिड़ंत, जानें- किसका अब तक पलड़ा भारी

RCB vs LSG Live : आज विराट कोहली और ऋषभ पंत की...

IPL के लिए PSL को

IPL के लिए PSL को "बाय-बाय" करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने...

डेब्यू मैच में साकिब हुसैन ने रचा ईतिहास, बिहार क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने जाहिर की खुशी

डेब्यू मैच में साकिब हुसैन ने रचा ईतिहास, बिहार क्रिकेट बोर्ड के...