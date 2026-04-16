CSK के खिलाफ मैच से पहले SRH के लिए गुड न्यूज, पैट कमिंस को IPL में खेलने की मिली मंजूरी

Pat Cummins ready to return to the IPL : चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस को आईपीएल 2026 में खेलने के लिए मंजूरी मिल गयी है। कमिंस इस लीग में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं। वह सनराइजर्स से जुड़ने के लिए शुक्रवार को भारत लौट सकते हैं।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, पैट कमिंस को आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने की मंज़ूरी मिल गई है, क्योंकि नए स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ की समस्या ठीक हो गई है। पहले की रिपोर्ट के अनुसार, कमिंस बिना किसी रोक-टोक के गेंदबाज़ी कर पाएँगे और टीम से जुड़ने के लिए शुक्रवार (17 अप्रैल) को भारत लौटेंगे।

बुधवार को सिडनी में किए गए स्कैन से इस बात की पुष्टि हो गई कि वह पीठ की चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं। पिछले साल के आखिर में एशेज के दौरान चोट लगने के बाद से कमिंस ने कोई भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। इस चोट की वजह से वह इसके बाद हुए T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे।

कमिंस ने आईपीएल के “दूसरे हाफ़” के लिए उपलब्ध होने के मकसद से अपनी रिकवरी पर पूरी तरह ध्यान दिया। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की गैर-मौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई ईशान किशन कर रहे हैं। इस सीजन टीम को 5 मैचों में से 2 मैच में जीत मिली है, जबकि 3 में हार क सामना करना पड़ा है।