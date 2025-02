Israel anti-terrorism operation : इजरायल ने पश्चिमी तट क्षेत्र में टैंक तैनात किए , आतंकवाद’ के खिलाफ ‘आयरन वॉल’ अभियान का विस्तार किया

Israel anti-terrorism operation: Israel deploys tanks in West Bank region, expands 'Iron Wall' campaign against terrorism