Israel ceasefire :  ‘इस्राइल ने गाजा में सहायता रोकी, शांति समझौते का पहला चरण खत्म होने का बाद फैसला

Israel ceasefire : इस्राइल ने गाजा पट्टी में सभी सहायताओं और आपूर्ति पर रोक लगा दी है। खबरों के अनुसार,पिछले छह सप्ताह से चल रही लड़ाई को रोकने वाले संघर्ष विराम पर गतिरोध बढ़ने के कारण इजरायल ने रविवार को गाजा में सहायता ट्रकों के प्रवेश को रोक दिया। ये साफ नहीं है कि सहायता की आपूर्ति पूर्ण रूप से रोक दी गई है या फिर नहीं। इस्राइल और हमास युद्ध विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया है। दोनों पक्षों की ओर से दूसरे चरण पर बात नहीं की गई।

हमास ने मिस्र और कतर के मध्यस्थों से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। इससे पहले, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Prime Minister Benjamin Netanyahu) के कार्यालय ने कहा कि उसने रमजान और फसह की अवधि (period of Ramadan and Passover) के लिए गाजा में अस्थायी युद्ध विराम (temporary ceasefire) के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) के दूत स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह पहले से सहमत युद्ध विराम के पहले चरण की समाप्ति के बाद आया है।

यदि सहमति हो जाती है, तो संघर्ष विराम 31 मार्च के आसपास रमजान के उपवास की अवधि और 20 अप्रैल के आसपास यहूदी फसह की छुट्टी के अंत तक लड़ाई को रोक देगा। यदि स्थायी युद्ध विराम पर कोई समझौता होता है, तो युद्ध विराम की शर्त यह होगी कि हमास पहले दिन आधे जीवित और मृत बंधकों को रिहा कर देगा, शेष को समापन पर रिहा कर दिया जाएगा। हमास का कहना है कि वह मूल रूप से सहमत युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है जिसे युद्ध के स्थायी अंत के उद्देश्य से वार्ता के साथ दूसरे चरण में ले जाना था। समूह ने 42-दिवसीय युद्धविराम को अस्थायी रूप से बढ़ाने के विचार को अस्वीकार कर दिया है। मिस्र के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि काहिरा में इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने पहले चरण को 42 दिनों तक बढ़ाने की मांग की थी, जबकि हमास युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण में जाना चाहता था।