Israel Gaza War: रमजान और पासओवर के दौरान गाजा में सीजफायर, नेतन्याहू ने ट्रंप के प्रस्ताव को माना

Israel Gaza War : इजरायल-हमास के बीच चल रहे से युद्ध चल रहा है। इजरायल ने रमजान और पासओवर के दौरान गाजा में सीजफायर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खबरों के अनुसार, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (PM Benjamin Netanyahu) के कार्यालय ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। देश ने गाजा में युद्ध विराम को अस्थायी रूप से बढ़ाने को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव को मान लिया है। इसकी वजह है कि हमास के साथ पहले चरण का युद्ध विराम खत्म हो चुका है।

इज़रायल-हमास संघर्षविराम

दोनों देशों के बीच पहले चरण यानि 42 दिनों का संघर्ष विराम (ceasefire) के खत्म हो चुका है। अब इसे आगे बढ़ाया गया है। इजरायल ने अमेरिका मध्य-पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ (US Mideast envoy Steve Witkoff) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसमें मुस्लिमों के पवित्र माह रमजान (Ramadan is the holy month for Muslims) और यहूदी त्योहार पासओवर को सामने रखा गया था। इस दौरान हमास पहले चरण के विस्तार को खारिज करके संघर्षविराम के दूसरे चरण में जाने पर जोर लगा रहा है। दूसर चरण में बचे हुए बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध का स्थायी अंत जुड़ा होगा।

दूसरी ओर इजरायल ने गाज़ा में अहम सामान की सप्लाई की एंट्री को स्थगित किया है। इस क्षेत्र में घातक हमलों की सूचना आई है।