Israel Gaza War :  इजरायली सेना गाजा में नए युद्ध चरण के लिए बुलाएगी 50,000 रिजर्व फोर्स

गाजा में इजरायल की जंग जारी है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा शहर पर कब्जे के प्लान को मंजूरी दे दी है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए लगभग 50,000 रिजर्विस्टों (रिजर्व में बैठी सेना) को बुलावा भी भेज दिया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Israel Gaza War :  गाजा में इजरायल की जंग जारी है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा शहर पर कब्जे के प्लान को मंजूरी दे दी है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए लगभग 50,000 रिजर्विस्टों (रिजर्व में बैठी सेना) को बुलावा भी भेज दिया गया है। खबरों के अनुसार, एक इजराइली सैन्य अधिकारी ने बुधवार को कहा कि देश के शीर्ष जनरलों ने गाजा के कुछ सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में अभियान के एक नए चरण को शुरू करने की योजना को मंजूरी दे दी है।  अधिकारी ने कहा कि सेना गाजा शहर के उन हिस्सों में अभियान चलाएगी जहाँ इज़राइली सेना ने अभी तक अभियान नहीं चलाया है और जहाँ हमास अभी भी सक्रिय है।

खबरों के अनुसार,अधिकारी ने कहा कि सैन्य नेताओं से अनुमोदन मिलने के बाद, योजना अब अंतिम अनुमोदन चरण की ओर बढ़ेगी। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अभियान कब शुरू होगा। अधिकारी ने कहा कि आने वाले महीने में 50,000 रिज़र्व सैनिकों को बुलाया जाएगा, जिससे सक्रिय रिज़र्व सैनिकों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 1,20,000 हो जाएगी।

 

