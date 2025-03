Israel new project ‘Senior Future’: वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए इज़राइल की नई परियोजना ‘वरिष्ठ भविष्य’

Israel new project ‘Senior Future’ : इज़राइल का सामाजिक समानता और महिला उन्नति मंत्रालय (Ministry of Social Equality and Women Advancement), राष्ट्रीय छात्र संघ के सहयोग से, “वरिष्ठ भविष्य” (‘Senior Future’) परियोजना शुरू कर रहा है। यह परियोजना छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को अकेलेपन से लड़ने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक बंधनों को मजबूत करना और समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की वकालत करना है, साथ ही छात्रों को मूल्यवान अनुभव और वित्तीय सहायता से लाभान्वित करना है।

एक अभिनव राष्ट्रीय पहल जिसमें छात्र छात्रवृत्ति के बदले में वरिष्ठ नागरिकों के साथ विभिन्न गतिविधियाँ करेंगे। कार्यक्रम का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना (Empowering Senior Citizens) और अकेलेपन के खिलाफ़ युद्ध के हिस्से के रूप में उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसे हम समाज में एक बुरी और खतरनाक बीमारी (bad and dangerous disease) के रूप में देखते हैं – और इज़राइल में वरिष्ठ नागरिक आबादी की सामाजिक लचीलापन (Social Resilience) को मजबूत करने की इच्छा से – जबकि साथ ही हम छात्रवृत्ति के साथ युवा और प्रतिभाशाली छात्रों को भी मजबूत करते हैं।

पीढ़ियों को जोड़ना

यह परियोजना देश भर में 204 स्थानीय प्राधिकरणों में संचालित होगी और इसमें अकेलेपन को कम करने, सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने, सामाजिक ढांचे बनाने और इज़राइली समाज के भीतर वरिष्ठ नागरिकों की नागरिक भागीदारी को बढ़ावा (Promoting civic participation of senior citizens) देने के लिए कई तरह की गतिविधियाँ शामिल होंगी। यह परियोजना वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने और सामाजिक समानता (social equality ) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रमुख गतिविधियों की पेशकश करती है, जिसमें वरिष्ठ परिषदों का नेतृत्व करना, सेवानिवृत्ति की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली कार्यशालाएं, वरिष्ठ नागरिकों को सामुदायिक गतिविधियों (community activities for senior citizens)में शामिल करना आदि शामिल हैं।