Israeli forces attack Lebanon : इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला बोल कर अपने एक और बड़े दुश्मन हथियार डीलर हुसैन साइफो शरीफ को मार गिराया। आईडीएफ ने एक्स पर बताया कि आतंकी हुसैन को लेबनान के Baalbek area में निशाना बनाकर खत्म कर दिया गया। शरीफ की गतिविधियां इज़रायल और लेबनान के बीच समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन थीं।

खबरों के अनुसार, हुसैन साइफो का नेटवर्क सीरिया से इजरायल तक terrorist organizations को भारी मात्रा में हथियार और संसाधन मुहैया कराता था। इसके नेटवर्क से इजरायली क्षेत्र में हमला, हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा मिला। इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य इज़रायल के खिलाफ terrorist attacks को सक्रिय करना और बढ़ावा देना था।

साइफो शरीफ का नेटवर्क सीरिया से हमास और Hezbollah जैसे संगठनों को हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करता था।