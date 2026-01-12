  1. हिन्दी समाचार
  3. ISRO को PSLV-C62 मिशन में लगा बड़ा झटका, ऑर्बिट से पहले ही अंतरिक्ष में गायब हो गया ‘EOS-N1 अन्वेषा’

PSLV-C62/EOS-N1 mission: इसरो ISRO का PSLV-C62 अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट और 14 दूसरे पेलोड के साथ लॉन्च हुआ। ISRO का भरोसेमंद PSLV रॉकेट सोमवार को श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से लॉन्च हुआ, जिसमें एक अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट के साथ-साथ घरेलू और विदेशी ग्राहकों के लिए 14 दूसरे कमर्शियल पेलोड भी थे। हालांकि, सफल लॉन्च के बाद इसरो का यह मिशन फेल हो गया है। तीसरे स्टेज के बाद रॉकेट ने दिशा बदली। चौथा स्टेज नहीं शुरू हो पाया, जिसके कारण सैटेलाइट सेपरेट नहीं हुआ। सारे पेलोड अंतरिक्ष में खो गए।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के अनुसार, साल के पहले लॉन्च के तौर पर, PSLV-C62 मिशन ISRO की कमर्शियल शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा हासिल किए गए कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। 44.4 मीटर लंबा चार-स्टेज वाला PSLV-C62 रॉकेट सोमवार को तय समय 10.18 बजे पहले लॉन्च पैड से उड़ा। श्रीहरिकोटा में इस मिशन पर अपडेट देते हुए ISRO के चेयरमैन डॉ. वी. नारायणन ने कहा, “आज हमने PSLV-C62 EOS-N1 मिशन की कोशिश की। PSLV व्हीकल चार स्टेज वाला व्हीकल है, जिसमें दो सॉलिड स्टेज और दो लिक्विड स्टेज हैं। पहला स्टेज दो स्ट्रैप-ऑन के साथ एक सॉलिड मोटर है, दूसरा स्टेज लिक्विड है, तीसरा स्टेज सॉलिड है, और चौथा स्टेज लिक्विड है।

ISRO के चेयरमैन ने आगे कहा, “तीसरे स्टेज के आखिर तक व्हीकल का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक था और जैसा अनुमान लगाया गया था, वैसा ही था। तीसरे स्टेज के आखिर के पास, हमने व्हीकल के रोल रेट में थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखा, और उसके बाद, फ्लाइट पाथ में बदलाव आया। हम डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं और जल्द से जल्द वापस आएंगे।नतीजतन, मिशन उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया। अब हम सभी ग्राउंड स्टेशनों से मिले डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, और एक बार एनालिसिस पूरा हो जाने के बाद, हम आपको जानकारी देंगे।”

