Italy horrific road accident : इटली में सड़क हादसे में ट्रक से टकराई कार , 4 भारतीयों की मौत

Italy horrific road accident : दक्षिणी इटली के मटेरा शहर में उस समय एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई जब कार और ट्रक में टक्कर हो गई। खबरों के अनुसार, हादसे में 4 भारतीयों की मौत हो गई है।हादसे के बाद भारतीय दूतावास स्थानीय इतालवी अधिकारियों के संपर्क में हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ था जब कार एग्री घाटी के मटेरा शहर के स्कैनजानो जोनिको नगरपालिका क्षेत्र में एक ट्रक से टकरा गई थी।

खबरों के अनुसार, मृतकों की पहचान 34 वर्षीय मनोज कुमार, 33 वर्षीय सुरजीत सिंह, 31 वर्षीय हरविंदर सिंह और 20 वर्षीय जसकरण सिंह के रूप में की गई है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारतीय दूतावास दक्षिणी इटली के मटेरा में एक सड़क दुर्घटना में 4 भारतीय नागरिकों की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता है।’’

अधिकारियों ने बताया कि कार में सवार छह अन्य यात्री घायल हो गए। उनमें से पाँच को मटेरा के पोलिकोरो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि सबसे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उन्नत इलाज के लिए पोटेंज़ा के सैन कार्लो अस्पताल ले जाया गया।