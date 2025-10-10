  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Rakul Preet Singh: पत्नी रकुल के जन्मदिन पर जैकी ने लुटाया प्यार , कहा ‘ मेरी यूनिवर्स हो तुम’,

Rakul Preet Singh: पत्नी रकुल के जन्मदिन पर जैकी ने लुटाया प्यार , कहा ‘ मेरी यूनिवर्स हो तुम’,

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का बर्थडे है इस खास मौके पर उनके पति एक शानदार पोस्ट शेयर कर  माना कि उनकी पत्नी रकुल प्रीत सिंह 35 साल की होने पर 'हर गलत को सही' महसूस कराती हैं। बता दें कि रकुल और जैकि बॉलीवुड के बेस्ट कप्ल्स में से एक हैं।जैकी का रकुल के लिए खास पोस्ट अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह आज 10 अक्तूबर को 35 साल की हो गईं। इस खास मौके पर उनके पति जैकी भगनानी ने रकुल को अपना प्यार ब्रह्मांड बताया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का बर्थडे है इस खास मौके पर उनके पति एक शानदार पोस्ट शेयर कर  माना कि उनकी पत्नी रकुल प्रीत सिंह 35 साल की होने पर ‘हर गलत को सही’ महसूस कराती हैं। बता दें कि रकुल और जैकि बॉलीवुड के बेस्ट कप्ल्स में से एक हैं।जैकी का रकुल के लिए खास पोस्ट अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह आज 10 अक्तूबर को 35 साल की हो गईं। इस खास मौके पर उनके पति जैकी भगनानी ने रकुल को अपना प्यार ब्रह्मांड बताया। इसके साथ ही उनके लिए एक कविता भी लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो -यह दिन शब्दों से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन, भगवान ने तुम्हें मेरे रास्ते भेजने का फैसला किया।’

पढ़ें :- Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, वीकेंड वार में होगा धमाका

तुम्हारे साथ कैसी है मेरी दुनिया-जैकी अनुग्रह और प्रकाश में लिपटा एक आशीर्वाद, तुम हर गलत को सही महसूस कराती हो। दिल से सबसे अच्छी, तुम जो कुछ भी करती हो और दुनिया तुम्हारे साथ एक दयालु जगह है। सबसे अच्छी पत्नी, सबसे अच्छी बेटी, बहू भी, सबसे अच्छी बहन – ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी शांति, मेरी मार्गदर्शक, मेरी चिकित्सक, मेरा जीवन – मेरा गौरव।’

जैकी ने रकुल से किया प्यार का इजहार
इसलिए आज, मैं प्रार्थना करता हूं और वास्तव में यही चाहता हूं कि तुम्हारे सभी सपने जीवन को शांत बना दें। तुम सबसे चमकीले, सबसे भव्य हिस्से की हकदार हो क्योंकि तुम हर दिल की रानी हो। मैं तुम्हें चांद की गोद से परे, हर ग्रह के अंतहीन स्थान से परे और बृहस्पति, तारों और वापस शुरुआत तक प्यार करता हूं।

रकुल और जैकी का करियर

रकुल और जैकी की प्रेम कहानी रकुल और जैकी लंबे समय तक पड़ोसी थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन में उनकी नजदीकियां बढ़ीं। दोनों ने कुछ समय तक डेटिंग की और 21 फरवरी, 2024 को शादी कर ली। रकुल जल्द ही फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में आयशा खुराना की भूमिका में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ अजय देवगन, आर. माधवन, तब्बू, जिमी शेरगिल, आलोक नाथ और इनायत सूद भी होंगे। तमन्ना भाटिया और प्रकाश राज कैमियो रोल में दिखेंगे।

पढ़ें :- Anjali Raghav : अंजलि राघव ने सपना चौधरी को दिया करारा जवाब, कहा 'लोग उनके सूट में…’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, वीकेंड वार में होगा धमाका

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की...

Anjali Raghav : अंजलि राघव ने सपना चौधरी को दिया करारा जवाब, कहा 'लोग उनके सूट में…’

Anjali Raghav : अंजलि राघव ने सपना चौधरी को दिया करारा जवाब,...

Haq : कानूनी पचड़े में फंसी इमरान हाशमी की ‘हक’, शाह बानो की बेटी ने भेजा Legal Notice

Haq : कानूनी पचड़े में फंसी इमरान हाशमी की ‘हक’, शाह बानो...

Rakul Preet Singh: पत्नी रकुल के जन्मदिन पर जैकी ने लुटाया प्यार , कहा ' मेरी यूनिवर्स हो तुम',

Rakul Preet Singh: पत्नी रकुल के जन्मदिन पर जैकी ने लुटाया प्यार...

Mahesh Babu film: प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की SSMB29 को मिला नाम! इस महीने में आयेगा Teaser

Mahesh Babu film: प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की SSMB29 को मिला...

Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी , कहा 'इतनी गंदी गाली...'

Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी ,...