Rakul Preet Singh: पत्नी रकुल के जन्मदिन पर जैकी ने लुटाया प्यार , कहा ‘ मेरी यूनिवर्स हो तुम’,

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का बर्थडे है इस खास मौके पर उनके पति एक शानदार पोस्ट शेयर कर माना कि उनकी पत्नी रकुल प्रीत सिंह 35 साल की होने पर ‘हर गलत को सही’ महसूस कराती हैं। बता दें कि रकुल और जैकि बॉलीवुड के बेस्ट कप्ल्स में से एक हैं।जैकी का रकुल के लिए खास पोस्ट अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह आज 10 अक्तूबर को 35 साल की हो गईं। इस खास मौके पर उनके पति जैकी भगनानी ने रकुल को अपना प्यार ब्रह्मांड बताया। इसके साथ ही उनके लिए एक कविता भी लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो -यह दिन शब्दों से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन, भगवान ने तुम्हें मेरे रास्ते भेजने का फैसला किया।’

तुम्हारे साथ कैसी है मेरी दुनिया-जैकी अनुग्रह और प्रकाश में लिपटा एक आशीर्वाद, तुम हर गलत को सही महसूस कराती हो। दिल से सबसे अच्छी, तुम जो कुछ भी करती हो और दुनिया तुम्हारे साथ एक दयालु जगह है। सबसे अच्छी पत्नी, सबसे अच्छी बेटी, बहू भी, सबसे अच्छी बहन – ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी शांति, मेरी मार्गदर्शक, मेरी चिकित्सक, मेरा जीवन – मेरा गौरव।’

जैकी ने रकुल से किया प्यार का इजहार

इसलिए आज, मैं प्रार्थना करता हूं और वास्तव में यही चाहता हूं कि तुम्हारे सभी सपने जीवन को शांत बना दें। तुम सबसे चमकीले, सबसे भव्य हिस्से की हकदार हो क्योंकि तुम हर दिल की रानी हो। मैं तुम्हें चांद की गोद से परे, हर ग्रह के अंतहीन स्थान से परे और बृहस्पति, तारों और वापस शुरुआत तक प्यार करता हूं।

रकुल और जैकी का करियर

रकुल और जैकी की प्रेम कहानी रकुल और जैकी लंबे समय तक पड़ोसी थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन में उनकी नजदीकियां बढ़ीं। दोनों ने कुछ समय तक डेटिंग की और 21 फरवरी, 2024 को शादी कर ली। रकुल जल्द ही फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में आयशा खुराना की भूमिका में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ अजय देवगन, आर. माधवन, तब्बू, जिमी शेरगिल, आलोक नाथ और इनायत सूद भी होंगे। तमन्ना भाटिया और प्रकाश राज कैमियो रोल में दिखेंगे।