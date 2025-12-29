रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन का ड्रग्स केस में फिर आया नाम! पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह किसी न किसी चीज़ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती  हैं। वहीं, आज उनके भाई अमन प्रीत सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है।  दरअसल, हैदराबाद में बड़ी मात्रा में पुलिस ने ड्रग्स जब्त किया है और इसमें रकुल के भाई अमन का भी नाम आया है।  हालांकि फिलहाल वो फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।  बता दें कि अमन खुद एक एक्टर हैं और वो तमिल सिनेमा की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अमन का ड्रेस केस में आया नाम

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर को हैदराबाद के मसाब टैंक पुलिस स्टेशन में ड्रग डील की एक जानकारी हासिल हुई थी.जिसके बाद पुलिस रेकी के लिए पहुंची और उसी दौरान एक कार मिली, जिसमें 43 ग्राम से ज्यादा कोकीन और 11 ग्राम से ज्यादा MDMA बरामद हुआ.इस ड्रग्स मामले में रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन का नाम भी सामने आया है और आरोपियों से पता चला है कि वह भी अफ्रीकी डीलरों से ड्रग्स लेते थे. अमन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अरेस्ट वारंट भी जारी किया है, क्योंकि जैसे ही यह मामला सामने आया तो अमन फरार हो गए।  फिलहाल पुलिस उनकी जांच कर रही है।

हैदराबाद ड्रग्स मामले में कई लोगों को किया गिरफ्तार

इसके अलावा इस मामले में दो बिजनेस पर्सन का नाम आया है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है. इसमें मलकपेट के रहने वाले एक रियल एस्टेट ब्रोकर नितिन सिंघानिया और ट्रूब बाजा के रहने वाले बिजनेसमैन श्राणिक सिंहवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन सभी के अलावा मामले में ये भी सामने आया है कि दोनों ही किसी नाइजीरियन डीलर से ड्रग की डील किया करते थे और इसकी डिलीवर अफ्रीकी कोरियर सर्विस के जरिए हैदराबाद में होती थी. पुलिस ने आरोपियों से भी पूछताछ की और फिर 24 दिसंबर को 2 अफ्रीकी नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया।

पहले भी अमन हो चुके हैं गिरफ्तार

बता दें कि बीते साल भी अमन को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह तब हुआ था जब साइबराबाद की पुलिस ने नारकोटिक्स ब्यूरो और राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस के संयुक्त ने अभियान चलाया था. जिसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमन की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी थी. वहीं, तस्करी के मामले में पांच लोग गिरफ्तार हुए थे और सेवन करने के मामले में 13 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। ड्रग का सेवन करने वालों   की लिस्ट  में इनके भाई का नाम शामिल  था।

 

 

