फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ कल हो रही है रिलीज, एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने बप्पा का लिया आशीर्वाद, पैपराजी को दिया प्रसाद

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Bollywood Actress Rakul Preet Singh) अपनी नई फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ (De De Pyaar De 2) की रिलीज से पहले आज गुरुवार को मुंबई के दादर में सिद्धिविनायक मंदिर (Siddhivinayak Temple) में भगवान गणपति बप्पा (Lord Ganpati Bappa) का आशीर्वाद लिया। इस दौरान रकुल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

रकुल ने सिद्धिविनायक मंदिर (Siddhivinayak Temple) में बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान रकुल पीले रंग के सूट में बेहद प्यारी दिखीं। मंदिर से बाहर निकलकर उन्होंने पैपराजी से बात की और उन्हें प्रसाद दिया और दाहिने हाथ से प्रसाद लेने को कहा। रकुल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के बीच जमकर वायरल हो रहा है।

फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ के बारे में

‘दे दे प्यार दे 2’ में रकुल के अलावा अजय देवगन और आर. माधवन अहम भूमिका में हैं। रकुल इस फिल्म में अजय देवगन के किरदार की प्रेमिका आयशा खुराना की भूमिका निभा रही हैं। आर. माधवन आयशा के पिता के किरदार में हैं, जो आशीष (अजय देवगन) और आयशा की प्रेम कहानी में रुकावट डालते हैं। ‘दे दे प्यार दे 2’ पहली फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ का सीक्वल है, जिसमें आशीष और आयशा की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में प्यार, हंसी और ड्रामा है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। इसे टी-सीरीज के भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और लव फिल्म्स के लव रंजन, अंकुर गर्ग ने बनाया है। यह फिल्म 14 नवंबर शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।