De De Pyaar De 2 में दिखा बाप -बेटे का जलवा, इसके आगे फीकी पड़ी लीड स्टार्स की चमक!, जाने रिलीज डेट

सुपरस्टार अजय देवगन की और रकुल प्रीत सिंह की आगमी फिल्म ‘De De Pyaar De 2’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है।  फिल्म के ट्रेलर ने एक बार फिर से फैंस के बीच अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी नजर आ रही है।  बता दें कि ट्रेलर बहुत मजेदार है। इसमें जहां फिल्म में अजय और रकुल की कैमिस्ट्री कमाल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जावेद जाफरी और मीजान जाफरी का एक अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है।  चलिए आपको ‘De De Pyaar De 2’ में साथ आई पापा-बेटे के बारे में बताते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ट्रेलर में दिखा बाप -बेटे का जलवा

साल 2019 में रिलीज हुई ‘De De Pyaar De’ में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और तब्बू की तिकड़ी खूब धमाल मचाया था। वहीं, इसके सीक्वल ट्रेलर में जावेद जाफरी और उनके बेटे मीजान जाफरी की जोड़ी धमाल करने वाली है. ट्रेलर में जहां जावेद जाफरी की कॉमेडी टाइमिंग उनके ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर रही है. वहीं, मीजान जाफरी ने अपने हैंडसम लुक और शर्टलेस परफॉर्मेंस से रकुल और ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जावेद जाफरी और मीजान जाफरी ट्रेलर में फिल्म के लीड स्टार्स की चमक को कम कर रहे हैं.

फिल्म में जावेद जाफरी का किरदार

इसके साथ ही बता दें जावेद जाफरी फिल्म के पहले पार्ट का भी हिस्सा रहे थे. उस फिल्म में भी उनके वन-लाइनर और कॉमेडी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था. फिल्म ‘De De Pyaar De’ में जावेद जाफरी अजय देवगन के स्कूल टाइम फ्रेंड का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में उनकी मौजूदगी अपने आप में ही कमाल है।  फिल्म के सीक्वल में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, जावेद जाफरी और मीजान जाफरी के अलावा एक्टर आर माधवन, जिमी शेरगिल, तब्बू और गौतमी कपूर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं अगर  इस फिल्म के ट्रेलर कि बात करें तो इसमें  आपको कॉमेडी, रोमांस, इमोशन्स, और षड़यंत्र देखने को मिलेगा। इस ट्रेलर को देखने के बाद आप भी फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पाएंगे. कुछ घंटे पहले ही रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर को 13 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. ‘De De Pyaar De 2’ सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी।

 

 

