पाकिस्तानी सेना को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, कई जवानों के मारे जाने की आशंका

Pakistan Jaffar Express attacked again: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना के जवानों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूच विद्रोहियों ने एक बार फिर निशाना बनाया है। क्वेटा जा रही ट्रेन को सुल्तानकोट इलाके के पास IED ब्लास्ट के जरिये निशाना बनाया गया। इस हमले की ज़िम्मेदारी बलूच विद्रोही संगठन बलोच रिपब्लिक गार्ड्स ने ली है। विद्रोहियों का दावा है कि हमले में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की मौत हुई है।

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान की जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पर बलूच विद्रोहियों ने फिर हमला किया। पेशावर (केपीके) से क्वेटा (बलूचिस्तान) जा रही जाफ़र एक्सप्रेस के सुल्तानकोट (सिंध) के पास रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट में कई लोग घायल हो गए। बचाव अभियान जारी है। पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने हमले की ज़िम्मेदारी लेते हुए एक बयान में कहा- “आज, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) के स्वतंत्रता सेनानियों ने शिकारपुर और जैकोबाबाद के बीच सुल्तान कोट में जाफ़र एक्सप्रेस को रिमोट कंट्रोल से आईईडी विस्फोट से निशाना बनाया।

बलूच विद्रोही संगठन ने आगे कहा, ‘ट्रेन पर उस समय हमला किया गया जब उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान सवार थे। विस्फोट के परिणामस्वरूप, कई सैनिक मारे गए और घायल हुए, और ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए। बीआरजी इस हमले की ज़िम्मेदारी लेता है और घोषणा करता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी तक ऐसे अभियान जारी रहेंगे।’ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना के समय ट्रेन में 270 लोग सवार थे। यह उसी इलाके में मात्र 10 घंटों के भीतर हुआ दूसरा विस्फोट है, जो पाकिस्तान के रेलवे बुनियादी ढांचे पर हमलों में चिंताजनक वृद्धि को रेखांकित करता है।

सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय पुलिस ने विस्फोट स्थल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और घायलों को तुरंत पास के एक चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया। प्रभावित खंड पर रेल परिचालन रोक दिया गया है और मरम्मत कार्य पूरा होने और क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किए जाने तक स्थगित रहेगा। अधिकारियों का मानना ​​है कि स्पिज़ेंड क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक आईईडी लगाया गया था, जिससे क्वेटा जाने वाली ट्रेन के गुजरने के दौरान गंभीर क्षति हुई।

इससे पहले 23 सितंबर को जाफ़र एक्सप्रेस में भी ऐसा ही विस्फोट हुआ था। बलूचिस्तान के मस्तुंग के दश्त इलाके में यह विस्फोट हुआ था जिससे कई डिब्बे पलट गए थे। मार्च 2025 में, आतंकवादियों ने बलूचिस्तान के बोलन ज़िले में जाफ़र एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया था, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा सफ़ाई अभियान शुरू करने से पहले 21 यात्रियों की मौत हो गई थी। हमलावरों ने विस्फोटकों में विस्फोट किया और महिलाओं और बच्चों सहित बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया।