कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, जयराम रमेश बोले- अमेरिकी व्यापार समझौता ‘अबकी बार ट्रंप से हार’ का है सबूत

नई दिल्ली। अंतरिम अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि यह समझौता “अबकी बार ट्रंप से हार” का प्रतीक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के वैश्विक टैरिफ को रद्द करने के फैसले के बाद पैदा हुई असमंजस की स्थिति को देखते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। संचार प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Congress General Secretary in charge of communications Jairam Ramesh) ने कहा कि अंतरिम समझौते के ढांचे की शर्तों पर फिर से बातचीत होनी चाहिए और आयात उदारीकरण, विशेष रूप से कृषि उत्पादों के आयात उदारीकरण से संबंधित खंड को हटा देना चाहिए। रमेश ने कहा कि समझौता लेन-देन पर आधारित होता है, लेकिन भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के तहत केवल दिया है। रमेश ने पूछा कि 2 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ट्रंप को व्यापार समझौते की घोषणा करने के लिए ‘मजबूर’ करना पड़ा?

VIDEO | Delhi: Congress leader Jairam Ramesh on the US-India trade deal says, “We have three very straightforward and direct questions for the PM. Here is a post by President Donald Trump dated February 2 at 10:28 p.m. In that post, President Trump says that out of friendship and… pic.twitter.com/OQtuWeo7AN — Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2026

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सबसे ज़रूरी बदलाव इम्पोर्ट लिबरलाइज़ेशन पर रोक लगाना है। जिन इम्पोर्ट को कम करने का वादा किया गया था, उनका असर पहले फेज़ में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों, कपास, सोयाबीन, मक्का, फल और ड्राई फ्रूट्स जैसी फसलों पर पड़ेगा। एडिशनल प्रोडक्ट्स की डेफिनिशन क्या हैं? कल इसका असर दालों पर भी पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है क्योंकि यह बहुत खतरनाक प्रोविज़न है। जैसा कि मैंने कहा कि इस ट्रेड डील में बहुत कुछ दिया गया है जबकि बहुत कम लिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री 2019 में ह्यूस्टन गए थे और उन्होंने नारा दिया था ‘अबकी बार, ट्रंप सरकार।’ 6 फरवरी को फाइनल हुई यह डील साबित करती है कि ‘अब की बार ट्रंप से हार’। रमेश ने आरोप लगाया कि यह सीधे तौर पर संसद में प्रधानमंत्री पर विदेश सुरक्षा मोर्चे की विफलताओं को लेकर राहुल गांधी के हमले से जुड़ा है । इसलिए इस समझौते की घोषणा खबरों और सुर्खियों को नियंत्रित करने का एक हिस्सा थी।

रमेश ने बताया कि अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे में यह कहा गया है कि किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति में, अमेरिका और भारत इस बात पर सहमत हैं कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं में संशोधन कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में बदलाव किया है, इसलिए भारत को अपनी प्रतिबद्धताओं में बदलाव करने का पूरा अधिकार है, उन्होंने तर्क दिया। रमेश ने कहा कि हमारी पहली प्रतिबद्धता खाद्य और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने की है। प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए।

VIDEO | Congress leader Jairam Ramesh says, “The most important change is to put a halt on import liberalisation. The imports that were promised to be reduced will impact farmers in Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Maharashtra in the first… pic.twitter.com/cXr4nVKx3A — Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2026

उन्होंने बताया कि भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क समाप्त करने या कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। रमेश ने कहा कि संयुक्त बयान में इस प्रतिबद्धता को बदला जाना चाहिए क्योंकि इस बयान के अनुसार, भारत को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबद्धता का सीधा असर सोयाबीन किसानों, मक्का किसानों, फल और मेवे उत्पादकों, कपास किसानों पर पड़ेगा। सबसे पहले इसका असर जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के किसानों पर पड़ेगा। फिर संयुक्त बयान में अतिरिक्त उत्पादों का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है?” रमेश ने पूछा कि हमारा दूसरा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री (पीयूष गोयल) को दिसंबर से ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है, तो कई लोगों का मानना ​​था कि इसे रद्द किया जा सकता है। रमेश ने कहा कि जब आपको पता था कि फैसला ट्रंप के खिलाफ जा सकता है, तो आपने इतनी जल्दबाजी में समझौता क्यों किया?

मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे को लेकर फैली व्यापक भ्रम की स्थिति को देखते हुए, इस संयुक्त बयान को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, हम शर्तों पर फिर से बातचीत करें, यह एकतरफा समझौता है।” रमेश ने कहा, कि इससे देश के विभिन्न राज्यों में लाखों किसानों के हितों को नुकसान होगा।” उन्होंने पूछा, ” एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा, तो इन सभी मुद्दों पर स्पष्टता कहां है? उन्होंने आरोप लगाया, कि इसलिए, मुझे डर है कि प्रधानमंत्री से जो कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उन सभी प्रश्नों से बच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कोई भी समझौता लेन-देन पर आधारित होता है, लेकिन भारत ने केवल दिया है। कांग्रेस के एजेंडे पर रमेश ने कहा कि किसान महा चौपालों की श्रृंखला में पहला 24 फरवरी को भोपाल में, दूसरा 7 मार्च को महाराष्ट्र में और तीसरा श्री गंगानगर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारा उद्देश्य किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करना है।” उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री को 2021 में तीन काले कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम जो भी समझौता करें, उसमें किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो।” ट्रंप द्वारा टैरिफ में बदलाव पर रमेश ने कहा… व्यापक भ्रम और अनिश्चितता का माहौल है। उन्होंने कहा, “भारत के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि इस ढांचागत समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत की जाए।” ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रमुख आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका देते हुए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित 6-3 के फैसले में कहा कि ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध थे और राष्ट्रपति ने व्यापक शुल्क लगाते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था।

इस महीने की शुरुआत में, जब अमेरिका और भारत ने व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की घोषणा की, तो ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ को हटा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया कि नई दिल्ली ने मॉस्को से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। व्यापार समझौते के तहत, वाशिंगटन नई दिल्ली पर कम पारस्परिक टैरिफ लगाएगा, जिसे 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। अदालत के फैसले के तुरंत बाद, ट्रंप ने दावा किया कि भारत के साथ व्यापार समझौते में “कोई बदलाव नहीं” हुआ है।

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत के साथ मेरे संबंध शानदार हैं और हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत रूस से तेल प्राप्त करता था। और मेरे अनुरोध पर उन्होंने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, क्योंकि हम उस भयानक युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं जिसमें हर महीने 25,000 लोग मर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संबंध “बहुत अच्छे” हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से दावा किया कि उन्होंने पिछले साल गर्मियों में टैरिफ का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका था। भारत के साथ हुए समझौते के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा,कि कुछ नहीं बदला है। वे टैरिफ का भुगतान करेंगे, और हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह पहले की स्थिति का उलटफेर है, जैसा कि आप जानते हैं, भारत – और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान सज्जन हैं, वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। लेकिन वे उन लोगों से कहीं ज्यादा चालाक थे जिनके खिलाफ वे अमेरिका के संदर्भ में थे, वे हमें लूट रहे थे। ट्रंप ने कहा कि इसलिए हमने भारत के साथ एक समझौता किया। अब यह एक उचित समझौता है।