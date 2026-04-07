16 साल से फरार पाकिस्तानी आतंकी को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे तार

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो पाकिस्तानी आतंकी और तीन उनके स्थानीय मददगार शामिल हैं। गिरफ्तार आतंकियों में अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरेरा और उस्मान उर्फ खुबैब शामिल हैं। इनमें से अब्दुल्ला पिछले करीब 16 साल से फरार चल रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आतंकी लंबे समय से घाटी में सक्रिय थे।

इस ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल रहीं। जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा समेत 19 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क आतंकियों को लॉजिस्टिक और आर्थिक मदद पहुंचाता था। श्रीनगर के तीन लोगों—मोहम्मद नकीब भट, आदिल राशिद भट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा—को आतंकियों को पनाह और अन्य सुविधाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क की मदद से एक आतंकी फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश छोड़कर भागने में भी सफल रहा। जांच में यह भी सामने आया है कि ये आतंकी करीब 16 साल पहले भारत में घुसपैठ कर अलग-अलग जिलों में सक्रिय रहे और इस दौरान करीब 40 आतंकियों को कमांड कर चुके थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं।