Japan elections :  जापान चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की प्रचंड जीत , PM मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (Liberal Democratic Party) ने रविवार को हुए निचले सदन के चुनाव में ऐतिहासिक रूप से शानदार जीत हासिल की। ​​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची (Prime Minister Sanae Takaichi) को देश में उनकी “ऐतिहासिक जीत” के लिए बधाई दी, वह देश की पहली महिला उम्मीदवार हैं जिन्होंने यह टॉप पद जीता है। खबरों के अनुसारर, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 465 सीटों वाले निचले सदन में अकेले ही दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया है।सोमवार की सुबह आए नतीजों से पता चला कि एलडीपी, जिसके पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं, ने 316 सीटें जीतकर निचले सदन में किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक प्रतिनिधियों का अनुपात हासिल कर लिया है।

अपने गठबंधन सहयोगी, जापान इनोवेशन पार्टी (JIP) के साथ मिलकर, इस गुट ने 352 सीटें जीतीं, जिससे उसकी 233 सीटों की बहुमत में काफी वृद्धि हुई।

पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा, “हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में, हम भारत-जापान दोस्ती को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।”

अपने गठबंधन सहयोगी, जापान इनोवेशन पार्टी के साथ, ताकाइची के गठबंधन के पास अब जापानी संसद में दो-तिहाई सीटों का बहुमत है। सीटों की यह शानदार संख्या उन्हें संसद के ऊपरी सदन को नियंत्रित करने में मदद करेगी, जिस पर अभी उनका नियंत्रण नहीं है।

ताकाइची ने अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला पीएम के रूप में पद संभाला और “काम, काम, काम” करने का वादा किया, और उनकी चंचल और सख्त शैली युवाओं के बीच लोकप्रिय हुई है।