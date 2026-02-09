  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Japan elections :  जापान चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की प्रचंड जीत , PM मोदी ने दी बधाई

Japan elections :  जापान चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की प्रचंड जीत , PM मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (Liberal Democratic Party) ने रविवार को हुए निचले सदन के चुनाव में ऐतिहासिक रूप से शानदार जीत हासिल की। ​​

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Denmark app download :  ट्रंप को डेनमार्क से लगा झटका ,  एक एप ने अमेरिका को ऐसे कर दिया परेशान

Denmark app download :  ट्रंप को डेनमार्क से लगा झटका ,  एक...

‘मैं मोदी का करियर खत्म नहीं करना चाहता’ अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर प्रधानमंत्री को आगे आकर देना चाहिए जवाब : कांग्रेस

‘मैं मोदी का करियर खत्म नहीं करना चाहता’ अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे...

Japan elections :  जापान चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की प्रचंड जीत , PM मोदी ने दी बधाई

Japan elections :  जापान चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की प्रचंड जीत...

एलन मस्क मंगल ग्रह नहीं चांद पर बसाएंगे अपना शहर, इस वजह से बदला प्लान और डेडलाइन भी की तय

एलन मस्क मंगल ग्रह नहीं चांद पर बसाएंगे अपना शहर, इस वजह...

पाकिस्तान का बदलने वाला है नक्शा, बलूचिस्तान का अंतरिम संविधान दुनिया के सामने पेश, जिन्ना की कब्र पर साबित होगा आखिरी कील

पाकिस्तान का बदलने वाला है नक्शा, बलूचिस्तान का अंतरिम संविधान दुनिया के...

Russia Ufa University :  रूस के उफा में यूनिवर्सिटी हॉस्‍टल में चाकूबाजी , चार भारतीय छात्र घायल

Russia Ufa University :  रूस के उफा में यूनिवर्सिटी हॉस्‍टल में चाकूबाजी...