  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Japanese general election : जापान में आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू , हिमपात के बीच मतदान सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए चुनौती

Japanese general election : जापान में आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू , हिमपात के बीच मतदान सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए चुनौती

 जापान में रविवार को संसद के निचले सदन के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इसे व्यापक रूप से प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें मतदाता उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व वाली सरकार और संयुक्त विपक्षी गठबंधन के बीच चुनाव करेंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- जापान के प्रधानमंत्री ने संसद को किया भंग आठ फरवरी को होगा आम चुनाव, पीएम ताकाइची ने कदम उठाने का बताया कारण
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Japanese general election : जापान में आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू , हिमपात के बीच मतदान सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए चुनौती

Japanese general election : जापान में आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू...

Epstein Files में 169 बार नाम आने पर दलाई लामा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं कभी भी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिला

Epstein Files में 169 बार नाम आने पर दलाई लामा ने तोड़ी...

India-US Trade Deal : आरएसएस प्रमुख भागवत का बड़ा बयान, बोले- ट्रेड डील हमारी शर्तों पर होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं

India-US Trade Deal : आरएसएस प्रमुख भागवत का बड़ा बयान, बोले- ट्रेड...

मलेशिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा भारत की सफलता ही मलेशिया की सफलता, चंद्रयान-3 के लिए पीएम अनवर को दी शुभकामनाएं

मलेशिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा भारत की सफलता...

Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले सम्मन के कारण भाजपा सरकार ने देश के हितों को कर दिया नीलाम: संजय सिंह

Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले...

अमेरिकी ट्रेड डील से पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब PoK बना भारत का अभिन्न हिस्सा, यूएसटीआर ने शरीफ को कश्मीर पर दिया साफ संदेश

अमेरिकी ट्रेड डील से पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब PoK बना भारत...