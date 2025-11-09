Japanese PM Takaichi : जापानी पीएम ताकाइची ने अपने और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में कटौती का रखा प्रस्ताव

Japanese PM Takaichi : जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची संसद के चल रहे असाधारण सत्र के दौरान अपने और अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वेतन में कटौती लागू करने के लिए लोक सेवक पारिश्रमिक कानून में संशोधन पेश करने वाली हैं। खबरों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर मंगलवार को संबंधित मंत्रियों की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को उनके सांसदों के वेतन के अलावा वर्तमान में दिए जाने वाले अतिरिक्त भत्ते निलंबित कर दिए जाएँगे।

प्रधानमंत्री ताकाइची द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के ताकाइची के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

पीएम ताकाइची लंबे समय से मंत्रियों के वेतन में कटौती की वकालत करती रही हैं। अक्टूबर में अपने उद्घाटन संवाददाता सम्मेलन में अपना रुख दोहराते हुए कहा, “मैं कानून में संशोधन पर काम करूंगी, ताकि (कैबिनेट सदस्यों को) सांसदों के वेतन से अधिक वेतन न मिले।