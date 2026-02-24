झारखंड एयर एंबुलेंस हादसे में बुझे कई घरों के चिराग, पीड़ितों ने ‘सिस्टम’ को बताया गुनहगार!

Jharkhand air ambulance accident : झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया ब्लॉक की कसरिया पंचायत में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई, जिसमें सात लोग (2 क्रू मेंबर समेत) सवार थे। जिनमें दो पायलट, एक डॉक्टर और एक मरीज़ शामिल थे। यह रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट C90 एयरक्राफ्ट VT-AJV था जो रांची-दिल्ली सेक्टर पर मेडिकल इवैक्युएशन (एयर एम्बुलेंस) फ्लाइट चला रहा था। एयरक्राफ्ट ने 19:11 IST पर रांची से उड़ान भरी थी।

झारखंड एयर एम्बुलेंस क्रैश पर राज्य मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, “यह घटना बहुत दुखद है। हम प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताना चाहते हैं। यह घटना भी बहुत अनिश्चित थी… क्रैश के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। जांच होनी चाहिए…” मृतक डॉ. विकास कुमार गुप्ता के पिता कहते हैं, “…मेरा बड़ा बेटा सदर अस्पताल, रांची में पोस्टेड था…अगर यहां सही हेल्थ सुविधाएं होतीं, तो वे इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाते?…” डॉ. विकास के चाचा, शंकर प्रसाद ने कहा, “उन्होंने MBBS पूरा किया था और अपने पिता की मदद करते थे। वह हमसे कहते थे, ‘अंकल, अब आराम करने का समय आ गया है।’ आज उनकी मौत हो गई, और हम अब सड़कों पर हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारी सरकार से हमारी जायज़ मांगें हैं…”

हादसे में मारे गए मरीज के रिश्तेदार का कहना है कि “संजय प्रसाद बुरी तरह जल गए थे। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए हम उन्हें दिल्ली ले जाना चाहते थे। इसी चक्कर में, हमने एक प्राइवेट जेट का इंतज़ाम किया, लेकिन वह क्रैश हो गया। उनका एक छोटा सा होटल था, और वहाँ एक गैस सिलेंडर फट गया था, जिससे आग लग गई थी। इस तरह वह बुरी तरह जल गए। मेरी सरकार से मांग है कि सिस्टम बहुत कमज़ोर है। जब हम प्राइवेट सुविधाओं में भी जाते हैं, तो इंतज़ाम मुश्किल में बदल जाते हैं, और आज वह मुश्किल मौत में बदल गई है।”

उन्होंने कहा, “हमारा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सिर्फ़ एक घर नहीं—कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। यहाँ की सरकार नाकाबिल है और कुछ नहीं कर रही है। अगर रांची में ही सही इलाज मिल जाता, तो हमें उन्हें दिल्ली नहीं ले जाना पड़ता। और उन्हें दिल्ली ले जाने के चक्कर में यह हादसा हो गया, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। हमारा तो वजूद ही खत्म हो गया। दो बच्चे हैं जो अब अनाथ जैसे हो गए हैं। उनका क्या होगा, मुझे नहीं पता।”

एयर एम्बुलेंस क्रैश पर, मृतक पायलट विकास भगत के पिता, डीएस भगत ने कहा, “मेरे बेटे ने एयर एम्बुलेंस चलाकर कई लोगों की जान बचाई, लेकिन आज उसकी जान चली गई। घटना से पहले उसने अपनी मां से बात की थी…मैंने अपने इकलौते बेटे का पार्थिव शरीर देखा।”