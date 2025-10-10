  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, वीकेंड वार में होगा धमाका

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, वीकेंड वार में होगा धमाका

सुपरस्टार सलमान खान  का शो बिगबोस्स 19 लगातार लाइमाइट में बना हुआ है। शो बिग बॉस 19 में इस बार कई कंटेस्टेंट्स ऐसे आए हैं जो काफी चर्चा में हैं। जिसे लेकर विवाद जारी रहता है। लेकिन अब इसे लेकर बड़ी खबर आई कि आ शो में जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर एंट्री लेंगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सुपरस्टार सलमान खान  का शो बिगबोस्स 19 लगातार लाइमाइट में बना हुआ है। शो बिग बॉस 19 में इस बार कई कंटेस्टेंट्स ऐसे आए हैं जो काफी चर्चा में हैं। जिसे लेकर विवाद जारी रहता है। लेकिन अब इसे लेकर बड़ी खबर आई कि आ शो में जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर एंट्री लेंगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है।

पढ़ें :- Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान , आडियन्स कर रही ये मांग , यहां जाने हकीकत

वीकेंड का वार में आएंगी

मिली जानकारी के अनुसार  जैमी वीकेंड का वार में नजर आने वाली हैं। वह अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन करने वाले हैं। इसके अलावा वह कंटेस्टेंट्स के साथ भी खूब मजे लेने वाली हैं। इसके अलावा कुछ मजेदार टास्क भी होंगे। जैमी के बारे में बता दें कि वह सोशल मीडिया स्टार हैं। वह कई सेलेब्स की मिमिक्री करती हैं जो सबको काफी पसंद आती है। इसके अलावा जैमी के शोज भी होते हैं ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेश में भी। जैमी के कॉमेडी स्टाइल को दर्शक हमेशा पसंद करते हैं।

ये आ चुके हैं बनकर गेस्ट

बता दें कि इससे पहले एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, हर्ष गुजराल,  भी शो में बतौर गेस्ट आ चुके हैं। इनके अलावा अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की टीम वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी आए थे।

पढ़ें :- ‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़ , व्लॉग में उड़ाई खिल्ली

शो में कौन हैं अभी कंटेस्टेंट्स

शो के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो फिलहाल शो में तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, शहबाज बदेशा, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, फरहाना भट्ट हैं। कुछ दिनों पहले मालती चहर शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आई हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, वीकेंड वार में होगा धमाका

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की...

Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी , कहा 'इतनी गंदी गाली...'

Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी ,...

Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर किया वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई

Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर...

Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान , आडियन्स कर रही ये मांग , यहां जाने हकीकत

Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान ,...

‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़ , व्लॉग में उड़ाई खिल्ली

‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़...

Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan, अभिषेक बजाज की टीम ने विडियो जारी कर दिखाया सच

Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan,...