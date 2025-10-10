Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, वीकेंड वार में होगा धमाका

सुपरस्टार सलमान खान का शो बिगबोस्स 19 लगातार लाइमाइट में बना हुआ है। शो बिग बॉस 19 में इस बार कई कंटेस्टेंट्स ऐसे आए हैं जो काफी चर्चा में हैं। जिसे लेकर विवाद जारी रहता है। लेकिन अब इसे लेकर बड़ी खबर आई कि आ शो में जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर एंट्री लेंगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है।

वीकेंड का वार में आएंगी

मिली जानकारी के अनुसार जैमी वीकेंड का वार में नजर आने वाली हैं। वह अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन करने वाले हैं। इसके अलावा वह कंटेस्टेंट्स के साथ भी खूब मजे लेने वाली हैं। इसके अलावा कुछ मजेदार टास्क भी होंगे। जैमी के बारे में बता दें कि वह सोशल मीडिया स्टार हैं। वह कई सेलेब्स की मिमिक्री करती हैं जो सबको काफी पसंद आती है। इसके अलावा जैमी के शोज भी होते हैं ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेश में भी। जैमी के कॉमेडी स्टाइल को दर्शक हमेशा पसंद करते हैं।

ये आ चुके हैं बनकर गेस्ट

बता दें कि इससे पहले एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, हर्ष गुजराल, भी शो में बतौर गेस्ट आ चुके हैं। इनके अलावा अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की टीम वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी आए थे।

शो में कौन हैं अभी कंटेस्टेंट्स

शो के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो फिलहाल शो में तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, शहबाज बदेशा, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, फरहाना भट्ट हैं। कुछ दिनों पहले मालती चहर शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आई हैं।