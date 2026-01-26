सेना कोर्ट के चेयरमैन न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने किया झंडारोहण, महामंत्री को न्यायमूर्ति ने समस्याएं सुलझाने का दिया भरोसा

लखनऊ। कैंट, लखनऊ स्थित ट्रिब्यूनल में मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली से आये चेयरमैन और दिल्ली एएफटी के मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन का आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बार के महामंत्री गिरीश तिवारी ने श्री मेनन को स्मृति चिन्ह के रूप में रामलला की भव्य मूर्ति यादगार के रूप में दी। बार के पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान गवर्निंग काउंसिल मेंबर राहुल पाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष रावेंद्र कुमार चौहान, विंग कमांडर एसएन द्विवेदी, जॉइंट सेक्रेटरी मनोज अवस्थी, कोषाध्यक्ष कविता मिश्रा, बाई लॉज़ कमेटी के चेयरमैन डॉ चेतनारायण सिंह, को-चेयरमैन विजय कुमार पांडे समेत अन्य पदाधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर बार की ओर से महामंत्री गिरीश तिवारी ने सेना के तीनों फोर्सेस के अधिकारियों द्वारा आने वाले पैरावाइज कमेंट में देरी को लेकर चिंता जताई और न्यायमूर्ति श्री मेनन से आग्रह किया कि वह नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से इस संबंध में दरियाफ्त करें कि जल्द से जल्द पैरावाइज कमेंट सरकारी अधिवक्ताओं को मिल सके, जिससे कि ट्रिब्यूनल में मुकदमों के बोझ कम हो सके। न्यायमूर्ति श्री मेनन ने भी इस बात का भरोसा दिलाया कि वह ट्रिब्यूनल को मुकदमों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ।

इसके साथ ही लार्जर बेंच का गठन लखनऊ में ही होगा । यहां के 13 से अधिक मुकदमे छांट लिए गए हैं, जिनकी जल्द ही सुनवाई होगी। दो दिवसीय दौरे पर राजधानी आए न्यायमूर्ति श्री मेनन अयोध्या भी गए थे और उन्होंने वहां पर श्री राम भगवान का दर्शन व पूजन भी किया। इस अवसर पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ के विभागाध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिल कुमार, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता, प्रशासनिक सदस्य वॉइस एडमिरल अतुल कुमार जैन और मेजर जनरल संजय सिंह भी मौजूद रहे।