Kancha Sherpa : 1953 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले अंतिम जीवित सदस्य कांचा शेरपा का निधन , 92 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए 1953 के अभियान के अंतिम जीवित सदस्य कंछा शेरपा का गुरुवार, 16 अक्टूबर को निधन हो गया। उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू के कापन स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली।

By अनूप कुमार 
Updated Date

