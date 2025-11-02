Kane Williamson Retires: वर्ल्ड कप से चार महीने पहले केन विलियमसन ने टी20आई क्रिकेट को अलविदा

  1. हिन्दी समाचार
Kane Williamson retires from T20Is: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक केन विलियमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब महज चार महीने बाद टी-20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है। जिसकी संयुक्त मेजबानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट द्वारा की जाएगी। विलियमसन का संन्यास उनके फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला है।

By Abhimanyu 
Updated Date

केन विलियमसन के संन्यास के फैसले से सबसे छोटे प्रारूप में उनके 93 मैचों के करियर का अंत हो गया है। 35 वर्षीय कीवी बल्लेबाज पुरुषों के टी20आई में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में विदा हुए, जिन्होंने 33 की औसत से 2575 रन बनाए, जिसमें 18 अर्द्धशतक और 95 का उच्चतम स्कोर शामिल है। साल 2011 में डेब्यू करने के बाद से, विलियमसन ने उनमें से 75 खेलों में टीम की कप्तानी की, जिससे न्यूजीलैंड दो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल (2016 और 2022) और एक फाइनल (2021) में पहुंचा।

केन विलियमसन ने कहा, “यह एक ऐसी चीज़ है जिसका हिस्सा बनना मुझे लंबे समय से पसंद है और मैं इन यादों और अनुभवों के लिए बहुत आभारी हूँ।” उन्होंने आगे कहा, “यह मेरे और टीम के लिए सही समय है। इससे टीम को आगे की सीरीज़ और अपने अगले प्रमुख लक्ष्य, यानी टी20 विश्व कप, के लिए स्पष्टता मिलती है।”

न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान ने आगे कहा, “वहां बहुत सारी टी20 प्रतिभाएं हैं और अगला दौर इन खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाने और उन्हें विश्व कप के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मिच [सैंटनर] एक शानदार कप्तान और नेतृत्वकर्ता हैं, उन्होंने इस टीम के साथ वास्तव में अपनी पहचान बनाई है। अब समय आ गया है कि वे इस प्रारूप में ब्लैककैप्स को आगे बढ़ाएँ और मैं दूर से उनका समर्थन करूँगा।”

