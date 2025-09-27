कॉल कर कपिल शर्मा से मांगी एक करोड़ रुपए की फिरौती, बंगाल का एक आरोपी गिरफ्तार, खुद को बताया गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य

मंबई। पुलिस ने बंगाल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि उसने कॉमेडियन कपिल शर्मा (Comedian Kapil Sharma) से फिरौती के नाम पर एक करोड़ रुपए की मांग की थी। आरोपी ने कॉमेडियन को दो दिनों में सात बार कॉल कर फिरौती मांगी थी। आरोपी ने कई धमकी भरे वीडियो कपिल शर्मा को भेजे थे। वहीं आरोपी ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नाम लेकर कपिल से फिरौती मांगी थी।

मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बंगाल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दिलीप चौधरी बताया है और वह पश्चिम बंगाल कर रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कपिल शर्मा को आरोपी ने फोन कॉल किए और धमकी भरे वीडियो भी भेजे। 22 सितंबर और 23 सितंबर को आरोपी ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को सात फोन कॉल किए थे। आरोपी ने खुद को रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य बताया था और कपिल शर्मा से फिरौती के रूप में एक करोड़ रुपए की मांग की थी। कपिल ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी। वहीं पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी का दोनों रोहित और गोल्डी की गैंग से कोई सीधा संबंध था या फिर वह पैसे ऐंठने और डर पैदा करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा था।

महाराष्ट्र नवनि​र्माण सेना भी कपिल शर्मा को दे चुकी है चेतावनी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) को लेकर चेतावनी जारी की है। बता दें कि एक एपिसोड में कपिल शर्मा ने मंबई को बॉम्बे कहा था। सोशल मीडया के एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट करते हुए मनसे नेता अमेय खोपकर (MNS leader Amey Khopkar) ने लिखा कि बॉम्बे का नाम आधिकारिक तौर पर मुंबई रखे हुए 30 साल हो चुके हैं। इसके बाद भी बॉम्बे शब्द का इस्तेमाल बॉलीवुड के कपिल शर्मा शो के मशहूर मेहमानों, शो के एंकरों और कई हिंदी फिल्मों में अक्सर किया जाता है। इसलिए एक विनम्र अनुरोध के साथ चेतावनी जारी की जा रही है कि इसका सम्मान करें और मुंबई नाम का उपयोग करें।