Karnataka DGP $ex Scandal : डीजीपी के वायरल अश्लील वीडियो से मचा हंगामा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया सस्पेंड

कर्नाटक के डीजीपी रैंक (DGP Rank) के अधिकारी के रामचंद्र राव (Ramachandra Rao) को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि राव ने अश्लील (Obscene) तरीके से काम किया था, जिसके चलते सरकार को शर्मिंदगी हुई है। पुलिस अधिकारी के कुछ कथित अश्लील वीडियो वायरल (Obscene Video Viral) हो गए थे, जिसमें वह कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे।
नई दिल्ली। कर्नाटक के डीजीपी रैंक (DGP Rank) के अधिकारी के रामचंद्र राव (Ramachandra Rao) को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि राव ने अश्लील (Obscene) तरीके से काम किया था, जिसके चलते सरकार को शर्मिंदगी हुई है। पुलिस अधिकारी के कुछ कथित अश्लील वीडियो वायरल (Obscene Video Viral) हो गए थे, जिसमें वह कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) ने रिपोर्ट तलब की थी।
A Karnataka DGP is allegedly caught with a woman in his office, in uniform.
Media asks action on him.
Who asks about the woman’s morality & workplace conduct? She’s someone’s wife. An innocent husband may be in shock.
This is the effect of scrapping adultery laws.#PunishWoman pic.twitter.com/0olWxPehDc
— FatherOfNoNation_SIFF (@victory90148416) January 19, 2026
कर्नाटक सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, ‘चूंकि, सार्वजनिक समाचार चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से, यह देखा गया है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय, (Dr. K. Ramachandra Rao, Director General of Police, Civil Rights Enforcement Directorate) ने अश्लील तरीके से व्यवहार किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बना है।’ आगे कहा गया, ‘…राज्य सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (Dr. K. Ramachandra Rao, Director General of Police, Civil Rights Enforcement Directorate) को जांच लंबित रहने तक, तत्काल प्रभाव से निलंबित करना आवश्यक है।’
सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे अधिकारी राव हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे
VIDEO | Karnataka: On a viral video allegedly showing DGP K. Ramachandra Rao inappropriately with women in his office, Chief Minister Siddaramaiah (@siddaramaiah) says, “We will investigate this matter and take disciplinary action. No one is above the law.”
(Full video available… pic.twitter.com/1yfC2ARU56
— Press Trust of India (@PTI_News) January 19, 2026
पढ़ें :- लद्दाख के डीजीपी ने सोनम वांगचुक पर भड़काऊ भाषण और बातचीत को पटरी से उतारने का लगाया आरोप
सोमवार को सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे।’ उन्होंने कहा था, ‘मुझे इसकी जानकारी सुबह मिली। हम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे पुलिस अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।’ जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, राव गृह मंत्री परमेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।
वायरल वीडियो पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?
पत्रकारों से बात करते हुए राव ने कहा कि मैं भी सोच रहा हूं कि यह कैसे और कब हुआ? इसे किसने अंजाम दिया? इस दौर में कुछ भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।’ जब पत्रकारों ने कहा कि यह पुराना वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि पुराना मतलब, आठ साल पहले का, जब मैं बेलगावी में था।’
Another Scandal rocks Karnataka.
Alleged sleaze videos of the state's Top Cop DGP Ramachandra Rao have gone viral.
पढ़ें :- योगी सरकार ने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए उठाया अहम कदम, अब पुलिस FIR में नहीं होगा जाति का उल्लेख, आदेश जारी
IPS officer Ramachandra Rao is the step father of actress Ranya Rao who was arrested for smuggling gold into India.
Following the leak the officer has alleged… pic.twitter.com/HF3v9shrlr
— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) January 19, 2026
आगे की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अपने वकील से बात करेंगे। राव ने कहा कि मैं स्तब्ध हूं। यह सब मनगढ़ंत, झूठ है। वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।’ जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे तभी पता चलेगा जब यह सच में हुआ होगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।’ उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्री को स्पष्ट करेंगे कि गलत सूचना फैलाई जा रही है।