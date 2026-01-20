Karnataka DGP $ex Scandal : डीजीपी के वायरल अश्लील वीडियो से मचा हंगामा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया सस्पेंड

नई दिल्ली। कर्नाटक के डीजीपी रैंक (DGP Rank) के अधिकारी के रामचंद्र राव (Ramachandra Rao) को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि राव ने अश्लील (Obscene) तरीके से काम किया था, जिसके चलते सरकार को शर्मिंदगी हुई है। पुलिस अधिकारी के कुछ कथित अश्लील वीडियो वायरल (Obscene Video Viral) हो गए थे, जिसमें वह कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) ने रिपोर्ट तलब की थी।

कर्नाटक सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, ‘चूंकि, सार्वजनिक समाचार चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से, यह देखा गया है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय, (Dr. K. Ramachandra Rao, Director General of Police, Civil Rights Enforcement Directorate) ने अश्लील तरीके से व्यवहार किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बना है।’ आगे कहा गया, ‘…राज्य सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (Dr. K. Ramachandra Rao, Director General of Police, Civil Rights Enforcement Directorate) को जांच लंबित रहने तक, तत्काल प्रभाव से निलंबित करना आवश्यक है।’

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे अधिकारी राव हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे

सोमवार को सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे।’ उन्होंने कहा था, ‘मुझे इसकी जानकारी सुबह मिली। हम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे पुलिस अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।’ जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, राव गृह मंत्री परमेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।

वायरल वीडियो पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

पत्रकारों से बात करते हुए राव ने कहा कि मैं भी सोच रहा हूं कि यह कैसे और कब हुआ? इसे किसने अंजाम दिया? इस दौर में कुछ भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।’ जब पत्रकारों ने कहा कि यह पुराना वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि पुराना मतलब, आठ साल पहले का, जब मैं बेलगावी में था।’

आगे की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अपने वकील से बात करेंगे। राव ने कहा कि मैं स्तब्ध हूं। यह सब मनगढ़ंत, झूठ है। वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।’ जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे तभी पता चलेगा जब यह सच में हुआ होगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।’ उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्री को स्पष्ट करेंगे कि गलत सूचना फैलाई जा रही है।