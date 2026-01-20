  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Karnataka DGP $ex Scandal : डीजीपी के वायरल अश्लील वीडियो से मचा हंगामा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया सस्पेंड

Karnataka DGP $ex Scandal : डीजीपी के वायरल अश्लील वीडियो से मचा हंगामा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया सस्पेंड

कर्नाटक के डीजीपी रैंक (DGP Rank) के अधिकारी के रामचंद्र राव (Ramachandra Rao) को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि राव ने अश्लील (Obscene) तरीके से काम किया था, जिसके चलते सरकार को शर्मिंदगी हुई है। पुलिस अधिकारी के कुछ कथित अश्लील वीडियो वायरल (Obscene Video Viral) हो गए थे, जिसमें वह कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कर्नाटक के डीजीपी रैंक (DGP Rank) के अधिकारी के रामचंद्र राव (Ramachandra Rao) को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि राव ने अश्लील (Obscene) तरीके से काम किया था, जिसके चलते सरकार को शर्मिंदगी हुई है। पुलिस अधिकारी के कुछ कथित अश्लील वीडियो वायरल (Obscene Video Viral) हो गए थे, जिसमें वह कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) ने रिपोर्ट तलब की थी।

पढ़ें :- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाना चाहिए प्रतिबंध- मल्लिकार्जुन खड़गे

कर्नाटक सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, ‘चूंकि, सार्वजनिक समाचार चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से, यह देखा गया है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय, (Dr. K. Ramachandra Rao, Director General of Police, Civil Rights Enforcement Directorate) ने अश्लील तरीके से व्यवहार किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बना है।’ आगे कहा गया, ‘…राज्य सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (Dr. K. Ramachandra Rao, Director General of Police, Civil Rights Enforcement Directorate)  को जांच लंबित रहने तक, तत्काल प्रभाव से निलंबित करना आवश्यक है।’

पढ़ें :- कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की गतिविधियां होंगी बैन

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे अधिकारी राव हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे

सोमवार को सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे।’ उन्होंने कहा था, ‘मुझे इसकी जानकारी सुबह मिली। हम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे पुलिस अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।’ जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, राव गृह मंत्री परमेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।

वायरल वीडियो पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

पत्रकारों से बात करते हुए राव ने कहा कि मैं भी सोच रहा हूं कि यह कैसे और कब हुआ?  इसे किसने अंजाम दिया? इस दौर में कुछ भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।’ जब पत्रकारों ने कहा कि यह पुराना वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि पुराना मतलब, आठ साल पहले का, जब मैं बेलगावी में था।’

आगे की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अपने वकील से बात करेंगे। राव ने कहा कि  मैं स्तब्ध हूं। यह सब मनगढ़ंत, झूठ है। वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।’ जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे तभी पता चलेगा जब यह सच में हुआ होगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।’ उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्री को स्पष्ट करेंगे कि गलत सूचना फैलाई जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बोले- ये कौन है धीरेंद्र? आप चोर-उच्क्का को कथावाचक बना रहे हो, भारत को क्यों बना रहे हैं ढोंगीवादी?

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बोले- ये कौन है धीरेंद्र? आप चोर-उच्क्का को...

Video- बेलगावी में अखंड हिंदू सम्मेलन जुलूस के दौरान दरगाह की तरफ तीर चलाने का इशारा करने वाली हर्षिता ठाकुर पर FIR

Video- बेलगावी में अखंड हिंदू सम्मेलन जुलूस के दौरान दरगाह की तरफ...

VIDEO: पाकिस्तान में फिर हुई इंसानियत शर्मशार, अध्यापक ने अल्पसंख्यक बच्ची को स्कूल में बेरहमी से पीटा

VIDEO: पाकिस्तान में फिर हुई इंसानियत शर्मशार, अध्यापक ने अल्पसंख्यक बच्ची को...

Karnataka DGP $ex Scandal : डीजीपी के वायरल अश्लील वीडियो से मचा हंगामा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया सस्पेंड

Karnataka DGP $ex Scandal : डीजीपी के वायरल अश्लील वीडियो से मचा...

वेब सीरीज कोहरा-2 फरवरी में होगी नेटफ्लिक्स पर रीलिज, गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने लिखी कहानी

वेब सीरीज कोहरा-2 फरवरी में होगी नेटफ्लिक्स पर रीलिज, गुंजित चोपड़ा, डिग्गी...

Defamation Case : एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी अब 20 फरवरी को, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

Defamation Case : एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी अब 20...