kaartik maah 2025 : आज से मंगलमास कार्तिक माह हुआ आरंभ, दान-पुण्य करने से बनी रहेगी देवी-देवताओं की विशेष कृपा

सनातन का मंगलमास कार्तिक माह आज से आरंभ हो गया। आज 8 अक्टूबर 2025, वार बुधवार से कार्तिक माह का आरंभ हो गया है। इस मास में दान पुण्य और स्नान का विशेष महत्व है। इस मास की पूर्णिमा तो अद्भुत ही है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागरण करेंगे। पौराणिक मान्यता है कि इस मास में सात्विक आहार का सेवन करके श्री हरि की पूजा करने से मनवांक्षित फल प्राप्त होता है।

दीपदान

कार्तिक मास में किए गए दान और दीपदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। सुबह तुलसी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है।

कार्तिक मास 2025 व्रत-त्यौहार लिस्ट

8 अक्टूबर 2025, बुधवार कार्तिक महीने का प्रारंभ

10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार करवा चौथ और वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी

11 अक्टूबर 2025, शनिवार – रोहिणी व्रत

13 अक्टूबर, सोमवार अहोई अष्टमी, मासिक कालाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी और राधा कुंड स्नान

17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार रमा एकादशी और तुला संक्रांति

18 अक्टूबर 2025, शनिवार धनतेरस, यम दीपक और शनि प्रदोष व्रत

19 अक्टूबर 2025, रविवार हनुमान पूजा, नरक चौदस, छोटी दिवाली

20 अक्टूबर 2025, सोमवार दीपावली महापर्व

22 अक्टूबर 2025, बुधवार – गोवर्धन पूजा

23 अक्टूबर 2025, गुरुवार- भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा

25 अक्टूबर 2025, शनिवार विनायक चतुर्थी और नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत

26 अक्टूबर 2025, रविवार – खरना

27 अक्टूबर 2025, सोमवार सूर्य देव को संध्या काल का अर्घ्य

28 अक्टूबर 2025, मंगलवार छठ महापर्व समापन

30 अक्टूबर 2025, गुरुवार – गोपाष्टमी

31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार अक्षय नवमी

1 नवंबर 2025, शनिवार- देवउठनी एकादशी और चातुर्मास समाप्त

2 नवंबर 2025, रविवार – तुलसी विवाह

3 नवंबर 2025, सोमवार – प्रदोष व्रत

5 नवंबर 2025, बुधवार कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली