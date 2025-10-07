  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Kartik Month Puja : कार्तिक मास में की जाती है भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना , लगाएं  ये भोग  और करें मंत्रों का जाप

Kartik Month Puja : कार्तिक मास में की जाती है भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना , लगाएं  ये भोग  और करें मंत्रों का जाप

कार्तिक मास को बहुत पुनीत माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और मां तुलसी की पूजा का विधान है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Kartik Month Puja : कार्तिक मास को बहुत पुनीत माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और मां तुलसी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता है कि इस मास में सात्विक आहार का सेवन करके श्री हरि की पूजा करने से मनवांक्षित फल प्राप्त होता है। इस मास में प्रात: काल उठ कर भगवान विष्णु का आह्वान करने और उन्हें धूप, अगरबत्ती, फूल, फल और अक्षत अर्पित करने जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और लक्षित कार्यों में अपार सफलता मिलती है।

पढ़ें :- Kartik Tulsi Puja : कार्तिक मास में जरूर करें तुलसी पूजन , इस दिन पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए

भोग
पूजा अर्चना में भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग केला, पंचामृत, गुड़, चने और मखाने की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए।

दीपदान
कार्तिक मास में किए गए दान और दीपदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। सुबह तुलसी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है।

कार्तिक मास में भगवान विष्णु का मंत्र
कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करना लाभकारी होता है।
मंत्र: “ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥”

पढ़ें :- Karwa Chauth shubh muhurat : करवा चौथ व्रत में ये है पारण करने का नियम , जान लीजिए शुभ मुहूर्त
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kartik Month Puja : कार्तिक मास में की जाती है भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना , लगाएं  ये भोग  और करें मंत्रों का जाप

Kartik Month Puja : कार्तिक मास में की जाती है भगवान विष्णु...

Kartik Tulsi Puja : कार्तिक मास में जरूर करें तुलसी पूजन , इस दिन पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए

Kartik Tulsi Puja : कार्तिक मास में जरूर करें तुलसी पूजन ,...

Karwa Chauth shubh muhurat : करवा चौथ व्रत में ये है पारण करने का नियम , जान लीजिए शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth shubh muhurat : करवा चौथ व्रत में ये है पारण...

Valmiki Jayanti 2025 : महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरषोत्तम राम के जीवन को महाकाव्य के रूप में उतारा था , ये बड़ी बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए

Valmiki Jayanti 2025 : महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरषोत्तम राम के जीवन...

07 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज नए अवसर मिल सकते हैं, साझेदारी के कार्यों में होगा लाभ...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

07 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज नए अवसर मिल सकते हैं, साझेदारी...

Shukra Gochar 2025 : भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव आज करेंगे नक्षत्र परिवर्तन , इन राशियों के जीवन में आएंगी खुशियां

Shukra Gochar 2025 : भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव आज करेंगे...