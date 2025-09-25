करुण नायर का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म? वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से किए गए ड्रॉप

  1. हिन्दी समाचार
Karun Nair dropped from Test series against West Indies: वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने गुरुवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज में कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा थे। जिनमें एक बड़ा नाम करुण नायर का भी है। नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के जरिये आठ साल लंबे अंतराल के बाद टीम में वापसी की थी। अब उन्हें एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया है।

करुण नायर ने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की थी, लेकिन नायर उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाये जैसी उनसे फैंस उम्मीद कर रहे थे। जिसके बाद 33 वर्षीय बल्लेबाज का टीम से बाहर होना तय माना जा रहा था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि एक सीरीज के बाद नायर को ड्रॉप करना जल्दबाजी होगी। हालांकि, चयनकर्ताओं ने अनुभवी बल्लेबाज को बाहर रखने का फैसला किया है। जिसके बाद करुण नायर का अंतरराष्ट्रीय करियर लगभग खत्म माना जा रहा है।

इंग्लैंड में कुछ खास नहीं कर पाये थे करुण नायर

करुण नायर को शुभमन गिल की कप्तानी में पहली बार इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। लेकिन, नायर का बल्ला इंग्लैंड में खामोश रहा। इस दौरे पर उन्होंने चार मैच खेले और आठ पारियों में 25.62 की औसत से सिर्फ 205 रन ही आए। इस दौरान केवल एक बार ही फिफ्टी प्लस यानि 57 रन स्कोर कर पाये। बता दें कि नायर ने साल 2016 में इंग्लैंड के ही खिलाफ चेन्नई के मैदान में 303 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस यादगार पारी के बाद उनका बल्ला खामोश ही रहा है। उन्होंने अब तक 10 टेस्ट मैच की 15 पारियों में सिर्फ 579 रन ही बनाए हैं। अगर 303 रन की नाबाद पारी निकाल दे तो वह बाकी 14 पारियों में मिलाकर भी 300 रन नहीं बन सके हैं।

