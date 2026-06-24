Ketan Agarwal Murder Case : सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला गुनाह, पुलिस के सामने खोले केतन की हत्या के राज

पुणे: केतन अग्रवाल मर्डर केस (Ketan Agarwal Murder Case) में हत्यारोपी सिया गोयल (Siya Goyal) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (Boyfriend Chetan Chaudhary) ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ में चेतन ने बताया कि सिया गोयल (Siya Goyal) सगाई तोड़कर उसके साथ भागने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह घरवालों की बदनामी से डर रही थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर लोहगढ़ में केतन को मारने की साजिश रची। 18 जून को प्लान के मुताबिक, सिया अपने मंगेतर केतन अग्रवाल (Fiancé Ketan Agarwal) को लोहगढ़ फोर्ट (Lohgarh Fort) में लेकर पहुंची, जहां उसे खाई में धकेल दिया गया।

पुलिस को कैसे हुआ शक?

केतन की हत्या के बाद सिया गोयल (Siya Goyal) ने घरवालों को बताया था कि ट्रैक के दौरान उसका पैर फिसल गया था। बाद में जब पुलिस ने किले के टिकट काउंटर पर मिले सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तो जांच की दिशा बदल गई। पुलिस को फुटेज में हुडी पहने चेतन पर नजर पड़ी। पुलिस ने गौर किया कि सिया भी पीछे मुड़कर प्रेमी चेतन को देख रही थी। एक दूसरी क्लिप में देखा गया कि सिया अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उसी समय हुडी पहने केतन अचानक नीचे बैठ जाता है। भीषण गर्मी में हुडी पहनने और सिया के तौर-तरीके से पुलिस का शक गहरा गया। फिर पुलिस ने जांच करते हुए सिया और चेतन को गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत (Judicial custody) में भेज दिया।

पुलिस ने आरोपी से चेतन से पूछे सवाल

जब केतन अग्रवाल(Ketan Agarwal ) के पिता विशाल अग्रवाल (Vishal Agarwal) को पता चला कि उनकी होने वाली बहू सिया ने बेटे की हत्या कर दी तो वह सिर्फ एक सवाल पूछने लगे, शादी नहीं करनी थी तो बता देती। जान क्यों ले ली? सिया एक बार बताती तो वह सगाई तोड़ देते। विशाल अग्रवाल और सिया की फैमिली एक-दूसरे को कई दशक से जानती थी। कस्टडी में पुलिस ने सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी से यही सवाल पूछा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेतन से पूछा गया कि उन्होंने भागने के बजाय केतन को खत्म करने का फैसला क्यों किया?

चेतन ने पुलिस को क्या बताया?

आरोपी चेतन चौधरी ने पुलिस को बताया कि वह दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे। इस बीच अचानक सिया गोयल की शादी केतन अग्रवाल से तय हो गई। धूमधाम से दोनों की सगाई हुई। चेतन ने सिया के सामने घर से भागने का प्रस्ताव रखा था, मगर परिवार वालों की बदनामी की डर से वह राजी नहीं हुई। फिर दोनों ने चेतन चौधरी को रास्ते से हटाने का फैसला किया।

परिवार को शुरुआत में नहीं हुआ शक

केतन और सिया अक्सर साथ घूमने जाया करते थे और ट्रेकिंग उनके पसंदीदा शौकों में शामिल थी। इसी क्रम में दोनों लोहागढ़ किले की यात्रा पर गए थे, जहां यह घटना हुई। केतन की मौत के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट भी साझा की थी। उसने अपने संदेश में गहरा दुख व्यक्त किया था, जिससे परिवार और परिचितों को शुरुआत में किसी तरह का संदेह नहीं हुआ। सभी ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना माना।

बहन के सवालों से खुलने लगी परतें

परिवार के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद जब सिया घर पहुंची तो केतन की बहन ने उससे घटना को लेकर कई सवाल पूछे। बातचीत के दौरान कुछ जवाबों ने परिवार के मन में संदेह पैदा कर दिया। इसके बाद परिवार ने पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की। पुलिस ने मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू की। जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर मामला हादसे से हत्या की दिशा में मुड़ गया। इसके बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

अदालत में पेश होंगे सबूत

फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एकत्र कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित साजिश कैसे बनाई गई और घटना को अंजाम देने की पूरी योजना क्या थी। आने वाले दिनों में अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत इस बहुचर्चित मामले की आगे की दिशा तय करेंगे।