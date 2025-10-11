Khatu Shyam Baba Temple :  खाटू श्याम बाबा का मंदिर 48 घंटों के लिए रहेगा बंद ,  ये है बड़ी वजह

विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा के भक्तों को दर्शन के लिए कुछ इंतजार करना होगा। बाबा के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर है। यदि आप खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने का प्लान बना रहे तो मंदिर जाने से पहले मंदिर के बंद और खुलने के समय की जानकारी जरूर ले लें। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सूचना दी है कि दीपावली की साफ सफाई के चलते आम दर्शनों के लिए मंदिर बंद कर दिया है। कमेटी ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे इस समय खाटू श्याम जी के दर्शन करने न आएं और मंदिर की व्यवस्थाओं में सहयोग करें।

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में श्री श्याम मंदिर खाटूश्यामजी में विशेष साफ-सफाई एवं साज-सज्जा कार्य किया जाएगा। इस कारण मंदिर प्रशासन ने कपाट अस्थायी रूप से आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। मंदिर के कपाट 12 अक्टूबर को रात 10 बजे से लेकर 13 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस अवधि में मंदिर परिसर, गर्भगृह और आस-पास के क्षेत्र में दीपावली की तैयारियों के तहत सफाई, रंगाई-पुताई और विद्युत सजावट का कार्य किया जाएगा।

सफाई पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर की शाम को नियमित रूप से कपाट खोले जाएंगे और भव्य आरती के साथ दर्शन प्रारंभ होंगे। प्रशासन ने भक्तों से सहयोग और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है।