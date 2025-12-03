  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. किंग कोहली का ‘विराट फार्म’ जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य

किंग कोहली का ‘विराट फार्म’ जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य

भारत ने विराट कोहली (Virat Kohli) और ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के बाद कप्तान केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के सामने 359 रनों का लक्ष्य रखा है। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

रायपुर। भारत ने विराट कोहली (Virat Kohli) और ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के बाद कप्तान केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के सामने 359 रनों का लक्ष्य रखा है। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने गायकवाड़ के 105, कोहली के 102 और राहुल के नाबाद 66 रनों के दम पर 50 ओवर में पांच विकेट पर 358 रन बनाए। कोहली ने मौजूदा सीरीज में लगातार दूसरा शतक लगाया।

पढ़ें :- IND T20 Squad : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 के लिए टीम इंडिया का एलान, हार्दिक पांड्या की वापसी, रिंकू सिंह ड्रॉप

भारत के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सस्ते में आउट हुए, लेकिन कोहली और ऋतुराज ने तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी कर भारत की वापसी कराई। ऋतुराज ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया और इसके बाद कोहली ने भी अपने वनडे करियर का 53वां शतक जड़ा। दोनों ही बल्लेबाज शतक लगाने के बाद ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। इसके बाद केएल राहुल और जडेजा ने अंतिम ओवरों में दमदार बल्लेबाजी की जिससे भारत का स्कोर 350 के पार पहुंचा। जडेजा 24 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसेन ने दो विकेट लिए, जबकि नांद्र बर्गर और लुंगी एनगिडी को एक-एक विकेट मिला।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

किंग कोहली का 'विराट फार्म' जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य

किंग कोहली का 'विराट फार्म' जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को...

IND T20 Squad : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 के लिए टीम इंडिया का एलान, हार्दिक पांड्या की वापसी, रिंकू सिंह ड्रॉप

IND T20 Squad : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 के लिए टीम...

IND vs SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; देखें- प्लेइंग इलेवन

IND vs SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत करेगा...

हर्षित राणा को दूसरे वनडे से पहले ICC ने सुनाई बड़ी सजा, पहले मैच में की थी आपत्तिजनक हरकत

हर्षित राणा को दूसरे वनडे से पहले ICC ने सुनाई बड़ी सजा,...

IND vs SA 2nd ODI: आज रायपुर में सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे दूसरा वनडे

IND vs SA 2nd ODI: आज रायपुर में सीरीज अपने नाम करने...

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 : वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ठोका तूफानी शतक, विरोधी टीम के गेंदबाजों की निकाली हवा

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 : वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली...