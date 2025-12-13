Lionel Messi के आने पर ‘ब्लू और व्हाइट’ रंग में रंगा कोलकाता, स्टार फुटबॉलर को देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लंबी कतार

  1. हिन्दी समाचार
Lionel Messi in India: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी देर रात भारत पहुंच चुके हैं। आज शहर से अपना G.O.A.T. इंडिया टूर शुरू होगा, जिसके लिए फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंच रहे हैं। मेसी के आने से कोलकाता 'ब्लू और व्हाइट' रंग में रंग गया। दिग्गज खिलाड़ी अपने तीन दिन के, चार शहरों का दौरा करेंगे। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- 'Messi' के साथ किंग खान कोलकाता में बिखेरेंगे जलवा, सुपरस्टार ने फैंस में भरा जोश

सॉल्ट लेक में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी की 70 फुट ऊंची मूर्ति के अनावरण का उत्साहित फैंस इंतजार कर रहे हैं। पूरे शहर में मेसी का क्रेज़ छाया हुआ है, क्योंकि सभी उम्र के फ़ैन अर्जेंटीना के सुपरस्टार फ़ुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम में जमा हो गए हैं। एक युवा फ़ैन ऑरीन दास ने पीटीआई से कहा, “मैं मेसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और 2016 से उन्हें फ़ॉलो कर रहा हूँ। उनकी ड्रिबलिंग उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है। वह अर्जेंटीना को फिर से वर्ल्ड कप जिताने की कोशिश करेंगे… हालांकि, कई कॉम्पिटिटर भी हैं।”

मेसी कल देर रात अपने पुराने स्ट्राइक पार्टनर लुइस सुआरेज़ और अर्जेंटीना टीम के साथी रोड्रिगो डी पॉल के साथ शहर पहुंचे। अगले 72 घंटों में, वह कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां वह मुख्यमंत्रियों, कॉर्पोरेट लीडर्स, बॉलीवुड हस्तियों और आखिरकार सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।

