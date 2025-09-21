Lakhimpur-Kheri News : दोस्तों के साथ नहाने गया किशोर शारदा नदी में बहा, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी

लखीमपुर-खीरी। लखीमपुर-खीरी जनपद (Lakhimpur-Kheri District) के भीरा कोतवाली (Bhira Kotwali) क्षेत्र मे दोस्तों के साथ नहाने गया एक किशोर शारदा नदी (Sharda River) में डूब गया। एनडीआरएफ की टीम किशोर की तलाश कर रही है। घटना जनपद के भीरा थाना (Bhira Police Station) क्षेत्र की है। ग्राम पंचायत मझोरा (Gram Panchayat Majhora) के मजरा कचनारा का रहने वाला 13 वर्षीय शिवम पुत्र हीरालाल खेत देखने गया था। तभी दोस्तों के साथ नहाते समय वह शारदा नदी में तेज धार में बह गया। आपको बता दें कि शारदा नदी इस समय कटान कर रही है और शिवम की फसल वाली जमीन नदी किनारे स्थित है।

सुबह करीब 11 बजे खेत से वापस लौटते समय शिवम अपने तीन दोस्तों के साथ नदी में नहाने लगा। इसी दौरान वह तेज धार में फंस गया। उसके दोस्त सूरज ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन नदी की तेज धारा के कारण शिवम नदी में बहता चला गया। घटना की सूचना मिलते ही भीरा थानाध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह पुलिस बल के साथ और पलिया तहसीलदार ज्योति वर्मा मौके पर पहुंचे।एनडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों की मदद से किशोर की तलाश जारी है। घटना के बाद से परिजनों की हालत बेहद दुखद है। तहसीलदार पलिया ज्योति वर्मा ने बताया कि किशोर खेत देखने आया था और दुर्घटना का हो गया। बचाव टीमें शिवम की तलाश में जुटी हुई हैं।

रिपोर्ट- शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी