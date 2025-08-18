Lalita Saptami 2025 : ललिता सप्तमी व्रत से मिलता है  संतान की दीर्घायु और स्वस्थ  रहने का वरदान ,  जाने तिथि

  1. हिन्दी समाचार
ललिता सप्तमी का पर्व भक्त गणों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।  श्री ललिता देवी के सम्मान में हर साल ललिता सप्तमी, राधाष्टमी से एक दिन पहले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है।

Lalita Saptami 2025 :  ललिता सप्तमी का पर्व भक्त गणों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।  श्री ललिता देवी के सम्मान में हर साल ललिता सप्तमी, राधाष्टमी से एक दिन पहले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष ललिता सप्तमी का पर्व 30 अगस्त 2025,  शनिवार को मनाया जाएगा। ललिता सप्तमी श्री राधा रानी की सबसे करीबी सहेली श्री ललिता देवी का जन्म दिवस है। इस दिन ललिता देवी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार,श्रीललिता अपने प्रियतम कृष्ण और राधा रानी के प्रति अपार प्रेम और सर्वोच्च लगन रखती थीं। अन्य सभी अष्टसखियाँ ललिता देवी के मार्गदर्शन में ही कार्य करती थीं। राधा और कृष्ण के प्रेम और रासलीला में ललिता का बहुत योगदान माना जाता है। वे कृष्ण और राधा की सेवा के लिए ललिता देवी को अपनी संरक्षक के रूप में अत्यधिक भक्ति और सम्मान प्रदान करती थीं।  वृंदावन में स्थित सुप्रसिद्ध पवित्र ललिता कुंड भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है।

मान्यता के अनुसार, कुछ भक्त ललिता सप्तमी व्रत भी रखते हैं, जिसकी सलाह, स्वयं भगवान कृष्ण ने दी थी। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित जोड़े अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए रखते हैं।

