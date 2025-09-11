  1. हिन्दी समाचार
  3. लालू प्रसाद यादव ने PM मोदी पर कसा तंज, पूछा-‘जुमला सुनाने बिहार कब आओगे?

Lalu Prasad Yadav's response to PM Modi, he asked, 'Jumla sunane bihar kab aaoge?

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Rashtriya Janata Dal chief Laloo Prasad Yadav) ने एक्स पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जुमला सुनाने बिहार कब आओगे?

लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि जुमला सुनाने… कि फिर कब आओगे?

