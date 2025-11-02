लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा CM बने, और सोनिया जी चाहती हैं कि उनका बेटा PM बने...महागठबंधन पर अमित शाह ने साधा निशाना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, आप अपना वोट, किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा, बल्कि अपना वोट बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए दीजिएगा।
Bihar Elections 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, आप अपना वोट, किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा, बल्कि अपना वोट बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए दीजिएगा। लालू—राबड़ी के राज में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगलराज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। मुजफ्फरपुर वाले अगर फैसला कर ले कि एनडीए को जिताना है, तो बिहार में जंगलराज को कोई नहीं ला सकता।
उन्होंने आगे कहा, जंगलराज से बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू ने किया है, और नरेन्द्र मोदी जी के शासन में ही मुजफ्फरपुर की लीची देश और दुनिया में पहुंचकर अपनी मिठास बांट रही है। अभी-अभी मोदी जी ने लीची और उसके जूस पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। अब लीची के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है।
गृहमंत्री ने आगे कहा, लालू जी और सोनिया जी, दोनों को देश की नहीं, अपने परिवार की चिंता है। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने, और सोनिया जी चाहती हैं कि उनका बेटा पीएम बने। लेकिन दोनों को मैं बता दूं कि न तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, न राहुल पीएम क्योंकि जगह की खाली नहीं है। बिहार में नीतीश बाबू हैं, और दिल्ली में मोदी जी हैं! हमने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। पीएम किसान के तहत किसानों को मोदी सरकार से मिलने वाले 6,000 रुपये में बिहार सरकार 3,000 रुपये और जोड़ेगी… अब बिहार के किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे। 50 लाख गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।