लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती, बोलीं- महागठबंधन के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी को बुलाएंगे,वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Rashtriya Janata Dal supremo Lalu Prasad Yadav) की बड़ी बेटी व राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा कि महागठबंधन के शपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को भी बुलाएंगे। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मीसा भारती (Misa Bharti) ने कहा कि VVPAT की पर्चियां बाहर मिल रही हैं। इससे समझ आता है कि पूरी की पूरी दाल काली है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग (Election Commission) को इस मामले को देखना चाहिए। आरजेडी सांसद मीसा भारती बोलीं कि चुनाव का समय तेज़ी से निकल रहा है और अब आखिरी चरण भी पूरा होने वाला है। जनता देख रही है कि सत्ता पक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, जबकि विपक्ष जनता के असली सवालों पर बात कर रहा है। जनता का भरोसा और समर्थन महागठबंधन के पक्ष में है।

राजद सासंद मीसा भारती ने कहा कि आज चुनाव प्रचार का समापन हो जाएगा। सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम बिहार के मुद्दों लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता का पूरा आशीर्वाद समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। युवा तेजस्वी की ओर उम्मीद से देख रहा है। जैसे उन्होंने पहले वादे पूरे किए हैं वैसे ही इस बार भी वे वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल नालंदा ही नहीं दानापुर में भी ऐसा मामला समाने आया है।

उन्होंने आगे कहा कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं है। तेजप्रताप यादव मेरे छोटे भाई हैं,उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं,खून का रिश्ता है। बिहार का मुद्दा बेरोज़गारी और पलायन है। खतरा है तो सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है।