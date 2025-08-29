Lanzante Logo Lord Ganesha : तकनीकी के साथ शुभ की कामना, ब्रिटिश लग्जरी सुपर कार कंपनी के लोगो में भगवान श्रीगणेश

Lanzante Logo Lord Ganesha : ब्रिटिश लग्ज़री कार निर्माता के Lanzante ने अपने प्रतीकचिन्ह यानी लोगो (Logo) में भगवान गणेश की प्रतिमा का चुनाव किया है। यह आध्यात्मिकता और कंपनी के उच्च प्रदर्शन वाले ऑटोमोटिव शिल्प कौशल पर ध्यान केंद्रित करने का मिश्रण है। कार कंपनी के लोगो पर नजर डालें तो, दोनों पैर मोड़कर पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान गणेश के चारों हाथ खुले हुए हैं। सिर पर फूलों के मुकुट जैसी आकृति बनी हुई है। गले में फूलों का हार है जो भगवान के लंबे उदर तक लटक रहा है। भगवान गणेश के रूप में बनाए गए लान्ज़ांते ब्रांड के इस लोगों को कंपनी न केवल अपने वाहनों पर बल्कि शोरूम और हेडक्वार्टर की बिल्डिंगों पर भी दिखाती है।

सुपरकार और मोटरस्पोर्ट विशेषज्ञ लैंज़ांटे का लोगो भगवान गणेश से एक अनूठी प्रेरणा लेता है। यह लोगो पॉल लैंज़ांटे को उनके करीबी दोस्त, द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने सुझाया था। यह लोगो उनके वाहनों पर प्रमुखता से प्रदर्शित होता है और कंपनी का एक विशिष्ट प्रतीक है।

लान्ज़ांते की स्थापना 1970 के दशक में पॉल लान्ज़ांते ने की थी। शुरुआती दौर में कंपनी का ध्यान ऐतिहासिक कारों की रिस्टोरिंग पर था, जिन्हें मॉडिफाई कर रेसिंग ट्रैक के लिए तैयार किया जाता था। लान्ज़ांते न केवल लग्जरी स्पोर्ट कारों का निर्माण करती है बल्कि मोटरस्पोर्ट की दुनिया में भी ये एक जाना माना नाम है।