Lava Agni 4 5G: भारत में लॉन्च हुआ लावा अग्नि 4 5G स्मार्टफोन, चेक करें स्पेक्स और कीमत

Lava Agni 4 5G launched in India: लावा ने आज इंडियन मार्केट में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Lava Agni 4 5G को लॉन्च कर दिया है। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंशन 8350 SoC, वायु AI, कस्टमाइज़ेबल एक्शन बटन समेत कई फीचर्स के साथ आता है। इसकी सेल 25 नवंबर को दोपहर 12 बजे अमेज़न पर शुरू होगी।

Lava Agni 4 5G स्मार्टफोन में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 1.5K स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 2400 nits पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट देता है। फोन में MediaTek Dimensity 8350 SoC के साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज है। चिपसेट का AnTuTu स्कोर 1.4 मिलियन है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और यह 66W हाइपरचार्ज को सपोर्ट करता है। डिवाइस Android 15 OS पर चलता है और इसे 3 OS अपग्रेड और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने का दावा किया गया है।

लेटेस्ट लावा फोन में एक कस्टमाइज़ेबल एक्शन बटन है जिसका इस्तेमाल कैमरा, टॉर्च, ऐप्स और दूसरे फीचर्स को एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है। इसमें OIS के साथ 50MP का मेन कैमरा और पीछे की तरफ 8MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा है, जबकि फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं।

फोन के अन्य फीचर्स में 8GB वर्चुअल RAM, वायु AI, AI एजेंट्स, AI टेक्स्ट टू इमेज, AI एलिमिनेशन, AI कटआउट, AI सर्कल टू सर्च, मीडियाटेक हाइपरइंजन अडैप्टिव गेमिंग टेक्नोलॉजी, मीडियाटेक इमेजिक 980 कैमरा, मीडियाटेक मीराविजन 880 डिस्प्ले, एडवांस्ड 3D VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम, डुअल कन्वर्जन गेन टेक्नोलॉजी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, IP64 रेटिंग, WiFi 6e, IR ब्लास्टर, ब्लूटूथ 5.4, X-एक्सिस लीनियर मोटर और डुअल स्टीरियो स्पीकर शामिल हैं।

लावा अग्नि 4 5G की कीमत और उपलब्धता

यह स्मार्टफोन लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक कलर में आता है। 8/256GB वेरिएंट की कीमत Rs 24,999 है। सेल 25 नवंबर को दोपहर 12 PM बजे Amazon पर शुरू होगी। सेल के पहले दिन, कंपनी सभी डेबिट/क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर Rs 2,000 का डिस्काउंट दे रही है। इस डिवाइस (T&C लागू) पर कंपनी की तरफ से एक फ्री रिप्लेसमेंट ऑफर भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि, भारत के अलावा, वह Q1 2026 में UK मार्केट में भी लावा स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी।