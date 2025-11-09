  1. हिन्दी समाचार
  MediaTek Dimensity 8350 SoC के साथ आएगा Lava Agni 4 5G, स्टोरेज और RAM का भी खुलासा

MediaTek Dimensity 8350 SoC के साथ आएगा Lava Agni 4 5G, स्टोरेज और RAM का भी खुलासा

Tech News: लावा ने पहले ही संकेत दिया था कि आगामी LAVA Agni 4 5G में मीडियाटेक डाइमेंशन चिपसेट होगा, और कई अफवाहों से पता चला था कि यह मीडियाटेक डाइमेंशन 8350 SoC हो सकता है। ब्रांड के एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए एक नए टीज़र से अब पुष्टि होती है कि LAVA अग्नि 4 5G वास्तव में डाइमेंशन 8350 SoC से लैस होगा।

LAVA ने यह भी पुष्टि की है कि डिवाइस में LPDDR5X रैम और UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज होगी। LAVA ने पहले दो रंग विकल्पों, लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक, के साथ एक गोली के आकार का रियर कैमरा मॉड्यूल भी टीज़ किया था जिसमें दो कैमरे, एक डुअल-टोन LED फ़्लैश, दो लाइट इंडिकेटर और LAVA ब्रांडिंग शामिल है। फोन में एक एल्युमीनियम फ्रेम होने की भी उम्मीद है और इसमें दाईं ओर वॉल्यूम कंट्रोल, एक पावर बटन और एक एक्शन बटन होगा। अमेज़न के टीज़र में AI क्षमताओं का भी संकेत दिया गया है।

इसके अलावा, हाल ही में TUV सर्टिफिकेशन पर 7050mAh की रेटेड क्षमता वाली एक नई बैटरी देखी गई थी, और माना जा रहा है कि यह Agni 4 5G के लिए होगी। अन्य लीक के अनुसार, फोन में 6.7 इंच का FHD+ 120Hz डिस्प्ले और दो 50MP रियर कैमरे हो सकते हैं। कीमत की बात करें तो, इसके ₹25,000 से कम कीमत में लॉन्च होने की उम्मीद है।

