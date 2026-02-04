  1. हिन्दी समाचार
  Libya :  गद्दाफी के बेटे अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या , घर में घुसकर हमलावरों ने ली जान

Libya :  गद्दाफी के बेटे अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या , घर में घुसकर हमलावरों ने ली जान

लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की हत्या कर दी गई है। उनके कार्यालय के मुताबिक, अज्ञात बंदूकधारियों ने उनके घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Libya :  गद्दाफी के बेटे अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या , घर में घुसकर हमलावरों ने ली जान

Libya :  गद्दाफी के बेटे अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या , घर...

