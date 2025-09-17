  1. हिन्दी समाचार
  3. लियोनल मेसी ने पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, बर्थडे पर भेजी हस्ताक्षर की हुई जर्सी

अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी (Argentine football legend Lionel Messi) ने बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को उनके जन्मदिन पर खास तोहफा दिया है। बता दें कि पीएम मोदी (PM Modi) बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं।

By संतोष सिंह 
पढ़ें :- जॉर्जिया मेलोनी ने PM मोदी के साथ की फोटो शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की दी बधाई, जानिए क्या कहा

इस मौके पर उन्हें देश-दुनिया के दिग्गजों से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसी कड़ी में मेसी ने भी पीएम मोदी (PM Modi) को बधाई संदेश के साथ तोहफा दिया। उन्होंने उपहार के रूप में अर्जेंटीना के 2022 फीफा विश्व कप विजयी अभियान की खुद के द्वारा हस्ताक्षर की हुई जर्सी भेजी है।

पढ़ें :- पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुकेश अंबानी, बोले- मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो जाए, तब तक देश की सेवा करते रहें…’

