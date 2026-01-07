  1. हिन्दी समाचार
  3. Live-वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक ने निकाला साउथ अफ्रीका का जुलूस, महज 63 गेंदों पर जड़ी सेंचुरी

IND U19 vs SA U19: भारत और साउथ अफ्रीका (South Africa) के बीच U19 टीम के बीच तीसरा यूथ वनडे बुधवार को बेनोनी में खेला जा रहा है, जहां साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी चुनी है। तो वहीं भारत की नजर क्लीन स्वीप पर है। इस मुकाबले में पहले आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने शानदारपार‍ियां खेलीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

IND U19 vs SA U19: भारत और साउथ अफ्रीका (South Africa) के बीच U19 टीम के बीच तीसरा यूथ वनडे बुधवार को बेनोनी में खेला जा रहा है, जहां साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी चुनी है। तो वहीं भारत की नजर क्लीन स्वीप पर है। इस मुकाबले में पहले आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi)  ने शानदारपार‍ियां खेलीं। वैभव ने शतक जड़ते ही अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के पुष्पा के स‍िग्नेचर स्टाइल (Pushpa’s Signature Style) में जश्न मनाया। वहीं आरोन ने भी शतक जड़ा। भारत का स्कोर फ‍िलहाल 296-3 (39 ओवर) है।

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने इस मुकाबले में 63 गेंदों में 8 छक्के और 6 चौकों के साथ 63 गेंदों में यह शतक जड़ा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi)  और आरोन जॉर्ज ने की। दोनों ने पारी की नींव रखने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। खास तौर पर वैभव ने साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी के खिलाफ बिल्कुल बेसिक्स पर टिके रहने की कोशिश की और खुद पर अंकुश बनाए रखा। वैभव ने सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। हालांकि शतक जड़ने के कुछ देर बाद ही वैभव आउट हो गए। वैभव ने 74 गेंदों पर 127 रन बनाए। उनकी पारी में कुल 9 चौके और 10 छक्के शाम‍िल रहे। वैभव ने 171.62 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।

वहीं 19 साल के आरोन ने 106 गेंदों में 118 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, इसमें 16 चौके शाम‍िल रहे। उनको जेसन रोउल्स ने आउट किया। बेनोनी में खेले जा रहे भारत अंडर-19 और साउथ अफ्रीका अंडर-19 के बीच तीसरे और आखिरी यूथ वनडे मुकाबले में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी है। साउथ अफ्रीका U19 के लिए यह मुकाबला घरेलू हालात में सम्मान बचाने का आखिरी मौका है, जबकि भारत U19 टीम अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी। मुकाबले में अब तक भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी की।

मुकाबले का लाइव कवरेज

भारत U19 (प्लेइंग XI):आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, मोहम्मद इनान, हेनिल पटेल, उद्धव मोहन, किशन सिंह।

साउथ अफ्रीका U19 (प्लेइंग XI): जोरिच वैन शाल्कविक, अदनान लगाडिएन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन रोउल्स, पॉल जेम्स, लेथाबो फहलामोहलाका (विकेटकीपर), कॉर्न बोथा, डैनियल बोसमैन, जेजे बैसन, माइकल क्रुइस्कैम्प, न्तांडो सोनी।

