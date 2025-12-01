Lucknow Affordable Housing: लखनऊ के इन पॉश इलाकों में किफायती 2 BHK, 3 BHK की है भरमार,जानें कैसे करें अप्लाई?

लखनऊ। लखनऊ में रहने वाले लोगों के लिए किफायती घर खरीदने का सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (UPAVP) ने यूपी की राजधानी में घर खरीदारों के लिए सस्ते 2BHK और 3BHK फ्लैट्स का अंबार लगाया है। परिषद ने पहले आओ-पहले पाओ योजना (First Come First Serve) के तहत वृंदान योजना, सेक्टर 20 स्थित कैलाश एन्क्लेव में इन फ्लैट्स की बुकिंग 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। स्कीम के तहत घर खरीदारों को 10 से लेकर 15 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा। यह प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं जो लखनऊ के पॉश इलाकों में किफायती और रेडी-टू-मूव (Ready-to-Move) घरों की तलाश कर रहे हैं।

लखनऊ की प्राइम लोकेशन पर स्थित प्रोजेक्ट

कैलाश एन्क्लेव (Kailash Enclave) एक प्रीमियम मिड राइज रेजिंडेंशियल प्रोजेक्ट (Premium Mid-Rise Residential Projects) है। यहां पर G+8 मंजिला टावर्स में 2BHK और 3BHK फ्लैट्स मिलेंगे। सभी फ्लैट्स भूकंप रोधी तकनीक से बनी है। सबसे खास बात है कि यह प्रोजेक्ट लखनऊ की प्राइम लोकेशन्स से बेहतरीन तरीके से जुड़ा है।

प्रोजेक्ट से मशहूर लुलु मॉल केवल 10 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा SGPGI अस्पताल केवल 2.5 किमी दूर है. वहीं, चारबाग रेलवे स्टेशन 13 किमी, एयरपोर्ट 12 किलोमीटर दूर है। प्रोजेक्ट से आलमबाग बस स्टैंड 12 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा हजरत 30 मिनट और पॉलिटेक्निक चौराहा महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है।

कैलाश एन्क्लेव में 2 BHK फ्लैट्स की शुरुआती कीमत ₹ 46,36,393 है। हालांकि, 15 फीसदी डिस्काउंट के बाद यह घटकर 39,40,934 रुपए हो जाती है। 3BHK फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 54.14 लाख रुपये है। डिस्काउंट के बाद यह 46.02 लाख रुपये रह जाती है। फ्लोर और लोकेशन के हिसाब से सबसे महंगे 3BHK फ्लैट (जैसे पहली मंजिल पर) की कीमत डिस्काउंट के बाद लगभग 49.74 लाख रुपए तक जाती है। आप यदि बुकिंग के दो महीने यानी 60 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करते हैं तो आपको 15 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, 60 से 90 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा। इन फ्लैट्स को बुक करने के लिए आपको फ्लैट की कीमत का केवल 5 फीसदी अमाउंट देनी होगी, जो कि लगभग 2.70 लाख रुपए से शुरू होकर 2.92 लाख रुपए तक है।

फ्लैट की कीमतें और डिस्काउंट (सभी कैटेगरी)

बुकिंग राशि

प्रोजेक्ट में मिलेंगी यह सुविधाएं

कैलाश एन्क्लेव में निवासियों की सहूलियत के लिए यहां स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर प्ले एरिया, कम्युनिटी सेंटर और ग्रीन पार्क जैसी सुविधाएं हैं. सिक्युरिटी के लिए 24×7 सीसीटीवी कैमरा, फायर सेफ्टी सिस्टम और गार्डेड एंट्री होगी।

25% भुगतान पर पजेशन

प्रोजेक्ट में पावर बैकअप और पर्याप्त पार्किंग स्पेस भी मौजूद है। सरकारी कर्मचारियों, सैनिकों को 25 फीसदी और आम जनता को 50 फीसदी भुगतान पर कब्जा मिल सकता है।

2BHK, 3BHK फ्लैट्स का क्षेत्रफल

3 BHK (Type E, F, G, H, I, J) फ्लैट्स का क्षेत्रफल लगभग 85.97 वर्ग मीटर से 87.57 वर्ग मीटर के बीच है। 2BHK फ्लैट्स का क्षेत्रफल 74.47 – 85.97 Sqm के बीच है।

10 साल की किस्त में भुगतान

योजना के तहत आप फ्लैट की कीमत का भुगतान 10 साल की मासिक किस्तों में कर सकते हैं। परिषद की इस सुविधा का लाभ उठान पर ब्याज दर MCLR+1% लागू होगी।

किस तरह के हैं फ्लैट?

UPAVP पूरे उत्तर प्रदेश में किफायती आवास विकल्प प्रदान करता है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के फ्लैट शामिल हैं, जो आपकी जरूरतों और बजट को पूरा करते हैं। चाहे आप रहने के लिए घर ढूंढ रहे हों या निवेश के लिए, UPAVP के पास 1BHK से लेकर 4BHK तक, हर जरूरत और बजट के लिए किफायती फ्लैट उपलब्ध हैं। यह ऑनलाइन सिस्टम आपको तुरंत उपलब्ध फ्लैट देखने, रजिस्टर करने, और सीधे ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा देता है। जब आपका आवेदन पक्का हो जाता है, तो आपको UPAVP से अलॉटमेंट लेटर मिलता है, और फिर बस पेमेंट और रजिस्ट्री का काम पूरा करना होता है। कुल मिलाकर, यह प्रोसेस पहले से कहीं ज़्यादा तेज और आसान है।

प्रमुख इलाके और फ्लैट की दरें

परिषद मुख्य रूप से अपनी प्रतिष्ठित वृंदावन योजना संख्या-3 (अरावली एन्क्लेव), वृंदावन योजना संख्या-4 (एवरेस्ट एन्क्लेव) और कैलाश एन्क्लेव जैसी योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट्स को बेच रही है। कैलाश एन्क्लेव, विशेष रूप से, अपने रणनीतिक स्थान लखनऊ एयरपोर्ट और लुलु मॉल से निकटता के कारण अत्यधिक मांग में है।उदाहरण के लिए, कैलाश एन्क्लेव में 2 BHK फ्लैट (लगभग 74-75 वर्ग मीटर) की वास्तविक शुरुआती कीमत करीब ₹46.36 लाख है, जो 15% छूट के बाद घटकर लगभग ₹39.40 लाख हो जाती है। इसी तरह, 3 BHK फ्लैट की शुरुआती कीमत छूट के बाद करीब ₹46.02 लाख हो जाती है, जो इन पॉश इलाकों के हिसाब से बेहद कम है।

स्कीम का फायदा उठाने की ऑनलाइन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक खरीदारों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upavp.in के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर जाना होगा। वहां ‘लखनऊ’ शहर और अपनी पसंद की योजना का चयन करना होगा। आवेदक को ऑनलाइन ही उपलब्ध फ्लैट की स्थिति देखकर, एक न्यूनतम पंजीकरण शुल्क जमा करके अपनी बुकिंग सुरक्षित करनी होगी। बुकिंग सफल होने के बाद, परिषद द्वारा आधिकारिक अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है। छूट का लाभ लेने के लिए 60 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा सामान्य किस्तों के विकल्प उपलब्ध हैं।