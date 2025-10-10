  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow News: लखनऊ पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार , 1.38 लाख बरामद

Lucknow News: लखनऊ पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार , 1.38 लाख बरामद

लखनऊ के इंदिरानगर से एक मामला सामने आया है यहां पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा  है जो 'ट्रेडिंग में डबल-ट्रिपल मुनाफे' का लालच देकर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। बता दें कि अब लखनऊ पुलिस ने इस फर्जी ट्रेडिंग गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर 1,38,500 की नकदी बरामद की है। इस ग्रुप का लीडर सीधे साधे लोग को 500 रुपए के नकली नोट दिखाकर 'तेजी से पैसा बढ़ाने' का झांसा देते थे। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक पीड़ित ने धोखाधड़ी की शिकायत थाने पर दर्ज  कराया था। पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क और दूसरे राज्यों से इसके तारों की जांच कर रही है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लखनऊ के इंदिरानगर से एक मामला सामने आया है यहां पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा  है जो ‘ट्रेडिंग में डबल-ट्रिपल मुनाफे’ का लालच देकर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। बता दें कि अब लखनऊ पुलिस ने इस फर्जी ट्रेडिंग गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर 1,38,500 की नकदी बरामद की है। इस ग्रुप का लीडर सीधे साधे लोग को 500 रुपए के नकली नोट दिखाकर ‘तेजी से पैसा बढ़ाने’ का झांसा देते थे। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक पीड़ित ने धोखाधड़ी की शिकायत थाने पर दर्ज  कराया था। पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क और दूसरे राज्यों से इसके तारों की जांच कर रही है।

पढ़ें :- Charbagh Railway Station: ट्रेन में डरे और चुपचाप बैठे थे 5 बच्चे, RPF ने पूछा- कहां? जवाब जानकर पुलिस के उड़े होश

गिरोह की ठगी का तरीका, ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का देता था झांसा

बता दें पीड़ित ने थाना इन्दिरानगर पुलिस से शिकायत  दर्ज कराया । पीड़ित के अनुसार आरोपियों का गिरोह लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देता था। वे कहते थे कि कुछ ही दिनों में उनकी पूंजी दोगुनी या तिगुनी हो जाएगी। इस लालच में आकर कई लोग इनके जाल में फंस गए। आरोपी नकली नोटों के बंडल दिखाकर भरोसा दिलाते और धीरे-धीरे उनसे भारी रकम वसूल लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य लोगों को नकली निवेश योजनाओं के जरिए ठगते इसके बाद मोबाइल नंबर बदल कर फरार हो जाते थे।

इंदिरानगर पुलिस ने 7 आरोपी किए गिरफ्तार

इन्दिरानगर थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वेंद्र कुमार, राजन कुमार, रोहिताश कुमार, राहुल चौधरी, गुड्डू कुमार, मयंके भारती और आदित्य कुमार के रूप में हुई है। ये लोग बिहार और उत्तरपरदेश के अगल अलग जिलों में रहते  हैं।  सभी बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं।पुलिस ने इनके पास से 1,38,500 नकद, मोबाइल फोन और ठगी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा और उनकी कमाई कितनी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कई लोगों से ऑनलाइन पेमेंट के जरिए लाखों रुपये वसूले हैं। बता दें कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस उनके जूते वालेट जांच रही है।

पढ़ें :- Lucknow news: दवा लेने जा रही महिला संग छेड़खानी , झाड़ियों की तरफ खींचने की कोशिश, शोर मचाते ही भागा आरोपी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News: लखनऊ पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार , 1.38 लाख बरामद

Lucknow News: लखनऊ पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग गैंग के 7 सदस्यों को...

Ayodhya Blast Update: रामनगरी अयोध्या में जोरदार धमाका, अब तक पांच लोगों की मौत; सीएम योगी ने जताया शोक

Ayodhya Blast Update: रामनगरी अयोध्या में जोरदार धमाका, अब तक पांच लोगों...

मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव को सैफई परिवार के अलावा न दलित याद आए और न ही पिछड़ों की चिंता की: केशव मौर्य

मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव को सैफई परिवार के अलावा न दलित याद...

रामरज यात्रा पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का देगी संदेश, श्रृंग्वेरपुर से अयोध्या तक निकाली जाएगी : कैप्टन सुभाष ओझा

रामरज यात्रा पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का देगी संदेश, श्रृंग्वेरपुर से...

आठ करोड़ का विधायक भैंसा IIMT यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान मेले की बना शान, केवल एक साल में बिकता है 50 लाख का सीमन

आठ करोड़ का विधायक भैंसा IIMT यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान मेले की...

सीएम योगी का सपा पर सीधा अटैक, बोले- 2017 से पहले चाचा-भतीजे की जोड़ी करती थी वसूली

सीएम योगी का सपा पर सीधा अटैक, बोले- 2017 से पहले चाचा-भतीजे...