  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. लखनऊ की ऐतिहासिक रेजीडेंसी बनेगी सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र : जयवीर सिंह

लखनऊ की ऐतिहासिक रेजीडेंसी बनेगी सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र : जयवीर सिंह

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के तरफ से राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लखनऊ रेजीडेंसी परिसर में भव्य लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के तरफ से राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लखनऊ रेजीडेंसी परिसर में भव्य लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया गया है। यह आकर्षक प्रस्तुति दर्शकों के समक्ष लखनऊ की समृद्ध धरोहर, पारंपरिक खानपान, स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका, वीर क्रांतिकारियों के अदम्य साहस तथा शहर से जुड़े विविध ऐतिहासिक प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है।

पढ़ें :- Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई, तेजस्वी यादव, बोले- ई गजब आदमी है भाई!!! 

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दर्शक न केवल रेजीडेंसी के इतिहास से परिचित होंगे, बल्कि वे उस दौर की संघर्ष गाथा और साहसिक घटनाओं को भी अनुभव कर सकेंगे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी।यह शो प्रत्येक शाम 06 बजे से आयोजित किया जा रहा है।

प्रारंभिक कुछ दिनों तक पर्यटक इसका निःशुल्क आनंद ले सकेंगे। इसके उपरांत आंशिक शुल्क रखा जाएगा, ताकि रेजीडेंसी घूमने आने वाले अधिक से अधिक लोग इस शो का हिस्सा बन सकें। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग का उद्देश्य रेजीडेंसी में आयोजित इस शो के माध्यम से हर आयु वर्ग के लोगों को इतिहास से जोड़ना है।

आगंतुक अपने परिवार के साथ इस शो का आनंद ले सकते हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहेगा। रेजीडेंसी की ऐतिहासिक इमारतें आज भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाही देती हैं।इसकी दीवारों पर आज भी गोलियों और तोप के गोले के निशान उस बलिदान और वीरता की कहानी सुनाते हैं, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस अभिनव पहल के माध्यम से न केवल लखनऊ की ऐतिहासिक रेज़ीडेंसी को पुनर्जीवित किया है, बल्कि राज्य में सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा और दिशा दी है। यह लाइट एंड साउंड शो विभाग के उस दूरदर्शी सोच का प्रतीक है, जिसमें इतिहास के संरक्षण और पर्यटन संवर्धन को समान महत्व देते हुए दोनों को एक सूत्र में पिरोया गया है।

पढ़ें :- 'अखिलेश यादव अपनी सनातन विरोधी मानसिकता से कब मुक्त होंगे?'

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ की ऐतिहासिक रेजीडेंसी बनेगी सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र : जयवीर सिंह

लखनऊ की ऐतिहासिक रेजीडेंसी बनेगी सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र : जयवीर...

Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई, तेजस्वी यादव, बोले- ई गजब आदमी है भाई!!! 

Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई,...

राजद ने 31 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों को प्राथमिकता

राजद ने 31 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों...

BSNL ने दीवाली पर ग्राहकों को दिया ये धमाकेदार तोहफा, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगी सिम

BSNL ने दीवाली पर ग्राहकों को दिया ये धमाकेदार तोहफा, सिर्फ इतने...

'अखिलेश यादव अपनी सनातन विरोधी मानसिकता से कब मुक्त होंगे?'

'अखिलेश यादव अपनी सनातन विरोधी मानसिकता से कब मुक्त होंगे?'

Bihar Assembly Elections 2025 : JDU सांसद अजय कुमार मंडल ने दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

Bihar Assembly Elections 2025 : JDU सांसद अजय कुमार मंडल ने दिया...